Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 dicembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 dicembre2024:

Ariete

Cari Ariete, sarebbe un ottimo momento per iniziare un nuovo progetto e inseguire un sogno, dar vita a qualcosa che vi piace e vi stimola! Tutto bellissimo e giusto ma attenzione, non siate troppo impazienti o precipitosi altrimenti rischiate di rovinare tutto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete raggiunto un obiettivo e vi sentite soddisfatti da ciò che avete, non volete cambiare nulla al momento quindi vi state godendo il periodo, la serenità e la compagnia dei vostri cari! Un po’ di felicità vi serviva proprio!

Gemelli

Cari Gemelli, avete grande curiosità e interesse per tutto ciò che vi circonda, l’istinto di volerne sapere sempre di più… sarebbe il momento perfetto per viaggiare, incontrare nuove persone e fare esperienze diverse. Attenti però a non essere superficiali e dispersivi.

Cancro

Cari Cancro, vi sentite particolarmente vulnerabili in questo periodo, avete bisogno del supporto da parte delle persone che amate. In ogni caso anche voi fareste bene ad esprimere i vostri sentimenti per i vostri cari, sarà l’avvicinamento del Natale?

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 2 dicembre 2024), un nuovo progetto artistico vi sta chiamando, oppure potreste inseguire una passione. Insomma, qualsiasi cosa che possa alleggerirvi la mente è ben accetta a patto che non diventiate eccessivamente egocentrici o arroganti con gli altri!

Vergine

Cari Vergine, siete molto concentrati in questo periodo, determinati e intenzionati a raggiungere i vostri obiettivi. Nessuno può fermare la vostra ambizione ora, è il momento ideale per lavorare sodo e realizzare qualcosa di concreto!

Bilancia

Cari Bilancia, vi sentite in pace con voi stessi e con il mondo che vi circonda, non provavate questa sensazione da parecchio tempo quindi volete godervela al meglio. I piccoli piaceri della vita vi stanno portando benessere, relax e serenità!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete voglia di mistero, di intrighi, anche di trasgressione sotto certi aspetti… la sessualità è l’argomento principe di queste voglie matte, potreste sperimentare cose nuove con il partner o (se siete single) con qualcuno che abbia i vostri stessi intenti!

Sagittario

Cari Sagittario, esplorare il mondo e di vivere nuove esperienze è ciò che volete fare in questo periodo, tale istinto sarà particolarmente forte nel weekend che sta per iniziare. Buon momento quindi per viaggiare, incontrare nuove persone e fare nuove amicizie.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete focalizzati sui vostri obiettivi, non volete distrazioni ma attenti a non deludere né trascurare il partner! Non è semplice trovare il giusto equilibrio tra le due sfere ma continuate così cercando il compromesso migliore!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 2 dicembre 2024), avete voglia di sperimentare cose nuove e di pensare fuori dagli schemi, è un ottimo momento per iniziare un nuovo progetto artistico o perseguire una passione. Datevi libero sfogo alla creatività!

Pesci

Cari Pesci, vi sentite trascinati da un grande spirito di solidarietà, in piena sintonia con gli altri e con voglia di aiutare chi non sta vivendo un gran momento. Potreste pensare anche, se avete tempo, di iscrivervi ad un’associazione di volontariato anche se basterebbe essere di supporto a chi ne ha bisogno.