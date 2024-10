Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 19 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 19 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, giornata di determinazione e preparazione al successo, avete fiducia nei vostri mezzi e un gran ottimismo. Qualunque obiettivo vi siate prefissati è il momento di raggiungerlo o avvicinarsi alla meta, con questa condizione psicofisica e il favore delle stelle non potrete fallire!

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, vi state godendo un periodo di pausa per ricaricare le batterie, il ritmo frenetico degli ultimi giorni ha consumato le vostre energie costringendovi a un piccolo stop! Continuate a concentrarvi sul vostro benessere personale, magari organizzando una serata tranquilla o immergendovi nella natura.

Gemelli

Cari Gemelli, avete voglia di avventure e nuove esperienze, gettatevi nella mischia e cogliete al volo un’occasione! In arrivo buone notizie e ottime opportunità dal punto di vista finanziario, i progetti a cui state lavorando sono promettenti e presto raccoglierete i frutti di tanto impegno!

Cancro

Cari Cancro, se si vuole raccogliere nella vita occorre prima seminare, siete sicuri che lo state facendo nel modo giusto? Se pensate di aver smarrito la via, o di essere troppo stanchi, fermatevi un attimo e riposatevi per tornare alla carica più forti di prima!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 19 ottobre 2024), avete capito che in questo periodo non tutto può andare esattamente come vorreste, non fatene un dramma però! Prendetela con filosofia e continuate a lavorare nella miglior maniera possibile, soprattutto evitate discussioni causate da nervosismo e troppo stress. Riposate di più!

Vergine

Cari Vergine, siete sempre disponibili per gli altri e in grado di trovare le parole giuste per confortarli o aiutarli a risolvere problemi, state solo attenti a non essere troppo duri nei consigli e nei giudizi perché potreste ferire qualcuno. É vero che la verità deve sempre trionfare ma scegliete bene cosa dire e come…

Bilancia

Cari Bilancia, in arrivo nuovi contratti e interessanti opportunità di lavoro, avete capito quanto è importante costruire una rete di contatti che può sempre rimanere utile. Il vostro cervello è in continuo fermento ma avete bisogno anche di fermarvi e riposare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questa giornata è caratterizzata dalla sensualità, che ne dite di organizzare qualcosa di emozionante con il partner (o, se siete single, con una persona che vi interessa)? Con questo fascino i rapporti con gli altri sono al top! Per il resto agite secondo priorità e non perdete tempo con questioni futili e di secondo piano.

Sagittario

Cari Sagittario, avete bisogno di privacy e di ritagliarvi più spazi per voi stessi. Siete in buona forma, sia fisica che mentale, e non state avendo difficoltà nel portare avanti le cose… tuttavia il corpo inizia a mandarvi dei segnali di avvertimento, non trascurateli!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, curiosità e coraggio vi daranno la possibilità di togliervi belle soddisfazioni e fare passi avanti, c’è qualcuno però (e non una sola persona…) che vi addita come impertinenti e prepotenti! Forse dovreste trovare un modo diverso di esprimervi, ne vale soprattutto dei rapporti con gli altri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 19 ottobre 2024), ciò che vi servirebbe ora è più stimoli e spazi ma attorno a voi c’è il tipo di persone che detestate, chi ha una mentalità troppo chiusa e limitata. Forse è giunto il momento di risolvere situazioni spiacevoli e proseguire con un altro spirito, inutile tergiversare!

Pesci

Cari Pesci, state cercando di creare un clima positivo e favorevole attorno a voi, un ambiente che possa spazzar via il nervosismo e farvi vivere meglio. Forse a riuscirci sarà una sorpresa in arrivo entro questa settimana! Se bisogna risolvere un problema spinoso è giunto il momento di prendere il toro per le corna!