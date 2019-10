Oroscopo Branko oggi 19 ottobre 2019: previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 19 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 19 ottobre 2019:

Ariete

Cari Ariete, ogni anno all’equinozio d’autunno Sole in Bilancia vi mette di fronte a nuove responsabilità. Ora avete la protezione risolutiva di Giove in Sagittario, due pianeti in Scorpione e il Sole alle porte di ciò che può diventare conclusione o partenza verso una vita nuova, più responsabile in famiglia.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Toro

Un breve intervallo in amore, Venere opposta mette l’accento sui contrasti della coppia sposata, il matrimonio con Sole in Scorpione dovrà misurarsi con altri problemi in casa, nella famiglia d’origine, parenti acquisiti.

Gemelli

Avete trascorso un’altra notte con Luna misteriosa e tanto discreta. Cari Gemelli, avrete altre ore con Marte infuocato sino a fine ottobre. Chiuderà il mese con Luna e Giove opposti, sistemate cose burocratiche, finanziarie. Nel lavoro sapete esprimere al meglio il vostro talento.

Cancro

I conflitti vanno pure bene, si deve anche provocare o rispondere alle provocazioni, ma solo per questioni valide, che lasciano qualcosa. Aspettate l’ispirazione, che arriva con Luna calante nel segno.

TUTTI GLI OROSCOPI

Leone

Per i nati sotto il segno del Leone si tratta dell’ultimo week end con Sole in Bilancia, segno amico che vi assiste in tutte le questioni, professionali e familiari, dove serve l’aiuto di uno specialista. In arrivo fortuna, prima del passaggio di Sole in Scorpione.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Dallo Scorpione il vostro amato Mercurio, pianeta del commercio e scambi manda anche oggi notizie positive e interessanti riguardo l’attività professionale e iniziative finanziarie di carattere molto privato.

Bilancia

Anche i nativi non impegnati questo sabato non potranno non pensare a lavoro, successo, affari. L’oroscopo di Branko di oggi consiglia di essere presenti nel campo del successo, frequentare e contattare persone che sapete dalla vostra parte.

Scorpione

Fa per voi il nuovo aspetto tra Mercurio nel segno e Plutone in Capricorno, una forza della mente da far paura! Questa può diventare la prima formidabile spinta per un nuovo lavoro.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Sagittario

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi sabato 19 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 19 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 19 ottobre 2019

Troppo nervosi, finché Luna è in Gemelli, organizzate la mattina in modo da aver tempo per voi stessi. Con tutto l’amore in certi momenti anche la famiglia innervosisce, ecco perché è importante stare un po’ da soli, ma non con pensieri cupi!

Capricorno

Cari Capricorno, Mercurio è parola prima di tutto, poi soldi, viaggi, fratelli, cose scritte, divertimenti al Luna Park Questo pianeta moderno oggi è in aspetto diretto con Plutone nel vostro segno: andate in profondità in ogni discussione; siete convincenti, competitivi, ma non ancora originali (frasi fatte).

Acquario

Siete ormai stanchi di ostacoli, gente che non fa altro che complicarvi la vita con regole e impegni. Ma non dovete dimenticare che il vostro segno governa il parlamento, qualche legge arriva in diretta fino a voi.

Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko, per i Pesci si prospetta un sabato sorprendente, grazie a Luna che sarà dopo mezzogiorno in Cancro, punto della fortuna, in trigono con Venere e Mercurio. Si associano al banchetto d’amore anche Marte, Plutone, Nettuno, Urano, Saturno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci