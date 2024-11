Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 19 novembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 19 novembre2024:

Ariete

Cari Ariete, state attraversando una fase di alti e bassi, in cui alcune cose vanno a gonfie vele, mentre altre arrancano, evidentemente ci vorrà più dedizione e fatica. In amore potrebbe essere il momento giusto per rallentare un po’, mentre sul lavoro potrebbero arrivare sorprese interessanti. L’energia è al massimo ma dovete gestirla bene per affrontare tutto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sembra che vi aspettiate un periodo contrastante. Da un lato avete un grande spirito avventuroso, ma dall’altro vi ferma la salute che barcolla. In amore tutto procede normalmente, sul lavoro meglio tenere gli occhi aperti.

Gemelli

Cari Gemelli, il cielo è capriccioso, sembra che siate su una montagna russa emotiva, anche la vostra energia è fluttuante. Non è il momento di fare investimenti né azzardare troppo in amore. Potrebbe esserci qualche scossone ma il vostro grande equilibrio non vi farà cedere. La fortuna vi accompagna in parte, l’energia non è certamente al top. Nemmeno il lavoro brilla.

Cancro

Cari Cancro, fase di alti e bassi continua. L’amore è un po’ incerto, solo se trovate un vostro equilibrio potete riuscire a non barcollare. In campo professionale avete imboccato la strada giusta. Non manca un po’ di fortuna, ma per quanto riguarda le finanze, la situazione è da tenere strettamente sotto controllo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 19 novembre 2024), il cielo è diviso in due: ci sono stelle che vi supportano alla grande, mentre altre non vi filano per niente. La fortuna è altalenante, ma dovete affidarvi alle vostre capacità, L’amore attraversa una fase complicata dove è facile toccare un tasto dolente, meglio essere prudenti.

Vergine

Cari Vergine, l’universo ha in serbo un paio di sorprese per voi, non tutto va come dovrebbe, ma c’è una sfumatura di possibilità se restate flessibili. Bisogna tenere d’occhio le finanze. In amore ci vuole pazienza e cautela. Sul lavoro ci sono sfide da affrontare con la giusta energia, gestitela al meglio.

Bilancia

Cari Bilancia, pare che stiate camminando su un filo sottile, in alcuni ambiti della tua vita. Ci sono segnali contrastanti in amore e per quanto concerne le finanze ci vuole un occhio di riguardo. Nel lavoro vi sentite a volte gratificati, altre sottotono. Non trascurare la salute e l’equilibrio interiore: medita.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ci potrebbe essere qualche scossone sul lavoro e in amore, ma niente di determinante o che non potete gestire. L’energia fa un po’ i capricci, quindi non spingere sull’acceleratore. Evitate di spendere troppi soldi, fatevi scivolare certe cose addosso e andate aventi senza perdere l’equilibrio interiore.

Sagittario

Cari Sagittario, il migliore atteggiamento da tenere è quello della prudenza. Ci sono falle dappertutto, non siate frettolosi nel prendere decisioni sul lavoro, anche in amore è il caso di controllarsi. Insomma, dovete stare bene con i piedi a terra.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, potreste avvertire un po’ di tensione nell’aria, soprattutto in campo lavorativo. La fortuna non è dalla tua parte, ma neanche l’energia è al massimo. L’amore presenta qualche ostacolo o problema, meglio pensarci un altro giorno. Occhio alle finanze, ci sono spese impreviste.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 19 novembre 2024), giornata di alti e bassi, la realtà è ben diversa dai vostri sogni, eppure, talvolta dietro qualcosa che sembra impossibile si può raggiungere un obiettivo. Sfide da affrontare in amore, creatività nel lavoro. Occhio alle finanze, l’energia a volte scarseggia.

Pesci

Cari Pesci, le stelle stanno girando dalla vostra parte, almeno per alcuni settori della vostra vita. L’energia è al top, in amore le cose potrebbero andare meglio, sul lavoro più che sognare bisogna lavorare a testa bassa. Cerca di trovare un po’ di tempo per meditare.