Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 19 agosto 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 19 agosto2024:

Ariete

Cari Ariete, fate vivere e rendete concrete le emozioni d’amore, oggi influenzato da una grandissima Venere, nuovi incontri possibili. Siete aperti a tutte le vibrazioni del mondo, ma non potete essere presenti ovunque: casa, lavoro, vita sociale, vacanze… fate una scelta precisa e poi insistete finché non lo avrete realizzato.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, un po’ di vacanza, dopo mezzogiorno, serve come ricarica di energie per la prossima settimana che sarà fitta di impegni e produttiva per gli affari, positivi per altro anche oggi. È vero che Mercurio, simbolo di comunicazione, non facilita il dialogo e la comprensione, ma vale comunque la pena di tenere conto dei pensieri che ispira la Luna intuitiva e chiaroveggente.

Gemelli

Cari Gemelli, la tentazione di discutere è anche oggi forte, le questioni finanziarie sono l’argomento principale in casa e nel matrimonio, allontanatevi dal trambusto familiare, per dare tempo alla Luna di sistemarsi in Capricorno. Venere è cosi bella per l’amore e per gli incontri sociali, liberatevi di un pensiero per la salute, non ci sono disturbi di rilievo. Al contrario, una nuova porta professionale è spalancata davanti a voi.

Cancro

Cari Cancro, una gita al mare servirà per ossigenare i bronchi e la mente, che è nuovamente in piena attività. Appuntate tutte le idee che nascono all’improvviso.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 19 agosto 2024), Luna nelle prime ore è ancora nel campo dell’amore e della fortuna, poi comincia a illuminare il lavoro e tutte le questioni economiche, voi stessi sentirete nascere in voi la voglia di iniziare qualcosa di nuovo. Sarà l’effetto Luna piena nel campo del lavoro, ma soprattutto la conclusione della pressione di Marte sul vostro segno, domani sera sarà già in Gemelli.

Vergine

Cari Vergine, Saturno non distrugge certo i rapporti basati sulla sincerità, fiducia, rispetto, amore. In discussione sono le relazioni, anche professionali, che non poggiano su basi stabili, in questi casi bisogna agire subito, decidere. Domani, infatti, Marte assume un aspetto critico insieme a Giove in Gemelli.

Bilancia

Cari Bilancia, un periodo molto florido in amore incomincerà proprio dalla giornata di oggi, grazie a Marte in Gemelli che vi caricherà di passione: godrete di un fascino maggiore e soprattutto avrete importanti miglioramenti anche per quanto riguarda la forma fisica.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, arriverà qualche sorpresa inaspettata grazie alla Luna in Capricorno: a livello professionale occhio alla possibilità di un incontro molto importante, potreste infatti stringere contatti all’estero e potrebbero aprirsi per voi nuove interessanti prospettive per il futuro.

Sagittario

Cari Sagittario, piccoli contrattempi in arrivo in casa, a causa probabilmente di qualche guasto o di qualche spesa imprevista cui far fronte; non allarmatevi né preoccupatevi più del dovuto però, anche se è meglio porre maggiore attenzione alle finanze e sfruttarle con parsimonia.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata positiva sul fronte economico grazie a Mercurio, che vi supporterà negli affari, nelle compravendite e nel commercio; inoltre, grazie a Venere che vi proteggerà sul fronte pratico, potrete trovare finanziamenti con facilità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 19 agosto 2024), giornata all’insegna della passione e dell’amore, grazie a Venere nel segno e a Marte che, nelle prossime ore, sarà in Gemelli: tra passionalità ed eros, la vostra vita amorosa godrà di una rinnovata serenità.

Pesci

Cari Pesci, grazie alla Luna in Capricorno ci saranno emozioni inattese sul fronte sentimentale; molti di voi, infatti, verranno travolti da un’ondata di passione e potreste avere un incontro emozionante con qualcuno di speciale.