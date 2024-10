Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 18 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 18 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, cerca di trascorrere questa giornata in famiglia o con le persone che preferisci, hai il forte bisogno di staccare la spina dalla quotidianità. É ora di ricaricare le batterie e tornare alla grande sulla cresta dell’onda!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’ottimismo non ti manca e ora più che mai sei convinto di aver fatto la scelta giusta su qualcosa, la forma mentale però deve essere accompagnata da quella fisica. Stai trascurando troppo il corpo, rischi di farti male e non puoi permettervelo.

Gemelli

Cari Gemelli, in queste 24 ore sarai al centro dell’attenzione: tutti ti amano, ti stimano, ti cercano e vogliono fare cose con te. Approfittane al meglio ma non farti trascinare nelle polemiche, non ne vale assolutamente la pena!

Cancro

Cari Cancro, è giunto il momento di dire tutto ciò che pensi, da tempo stai covando qualcosa e non ne puoi più! Non sopporti essere preso in giro o avere a che fare con atteggiamenti vigliacchi, apriti e manifesta il tuo disappunto al riguardo!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 18 ottobre 2024), giornata positiva il cui il cielo e le stelle ti sorridono, c’è una sola cosa da fare: ascoltare i tuoi bisogni, le tue esigenze, i tuoi desideri e seguire cuore e istinto. Insegui i sogni e dai la precedenza a te stesso, vedrai quanto ti sentirai bene!

Vergine

Cari Vergine, hai ottimismo ed energia da vendere, stai nettamente meglio rispetto a qualche tempo fa ma le forze stanno iniziando a venire meno. É ora di riposare un po’ e prendersi una piccola pausa per ripartire alla grande!

Bilancia

Cari Bilancia, cerca di allontanare tutte le preoccupazioni e di concentrarti su quelle che sono le tue priorità. Basta perdere tempo con cose futili e inutili e datti da fare, la giornata è lunga e puoi fare tantissime cose!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, hai la forza per superare qualsiasi ostacolo, sarà il buonumore la tua arma segreta oltre che una serenità mentale che hai finalmente recuperato. Ok anche la forma mentale, stai decisamente bene e questo fattore va sfruttato.

Sagittario

Cari Sagittario, anche tu ora, come i Gemelli, sei al centro della scena e tutti ti amano, vogliono lavorare con te… Questa situazione porterà benefici, oltre che alla tua immagine, anche al rapporto con il partner per vivere emozioni speciali.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, non essere troppo severo con te stesso quando le cose che non vanno e soprattutto non isolarti, una battuta d’arresto può capitare a tutti ma l’importante è sentire vicine le persone che ti amano. Il recupero parte da lì!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 18 ottobre 2024), sei simpatico, energico, affascinante e in grado di circondarti di belle persone. Il carisma è sempre stato un tuo forte e lo stai dimostrando anche ora. Bene anche il lavoro, continua così con il vento in poppa e a gonfie vele!

Pesci

Cari Pesci, in questo momento godi della fiducia e della stima dei tuoi collaboratori, una bella iniezione di fiducia. Fai attenzione però alla forma fisica però stai consumando molta energia e non sei invincibile, dovrai fermarti a riposare quanto prima.