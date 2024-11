Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 18 novembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 18 novembre2024:

Ariete

Cari Ariete, amore e carriera procedono su binari contrastanti. Se l’amore può sembrarvi a tratti instabile, le finanze invece sono in una fase di crescita notevole. Non dimenticare che anche nei momenti più bui potete contare sulla vostra capacità di adattamento.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, preparatevi per un mix esplosivo di emozioni e sorprese! L’amore potrebbe riservarvi gioie inattese, ma qualche nuvola è all’orizzonte in ambito lavorativo.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle vi stanno mandando segnali contrastanti. La vostra energia è alle stelle e la creatività non manca, ma attenzione alla salute: potrebbe riservarvi qualche sorpresa sgradita se trascurate certi dettagli. L’amore sembra un po’ traballante…

Cancro

Cari Cancro, il vostro radar emotivo è sintonizzato su una frequenza un po’ strana. L’amore potrebbe riservarvi qualche sorpresa positiva, ma non aspettatevi fuochi d’artificio continui.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 18 novembre 2024), sembra che il vostro lato avventuroso sia in piena esplosione, mentre la fortuna potrebbe fare un po’ le bizze. In amore è il momento di brillare e comunicare apertamente.

Vergine

Cari Vergine, il cielo sembra avere un po’ di alti e bassi per voi. L’amore è come una montagna russa: preparatevi a vivere momenti intensi e altri meno entusiasmanti.

Bilancia

Cari Bilancia, le stelle oggi – lunedì 18 novembre 2024 – sembrano danzare in modo un po’ imprevedibile per te. L’amore potrebbe riservarvi delle sorprese inattese, mentre il lavoro richiede più attenzione del solito.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le stelle sembrano giocare a nascondino con la vostra fortuna: un momento va tutto per il meglio e quello dopo avete voglia di lanciare qualcosa fuori dalla finestra. Mantenete alta l’energia perché sarà il vostro asso nella manica.

Sagittario

Cari Sagittario, le stelle vi offrono una giostra di emozioni. La vostra fortuna sembra essere in un momento particolarmente propizio: cogliete l’attimo!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete in un momento di grande intuizione: fidatevi delle vostre sensazioni. La carriera potrebbe riservarvi delle belle sorprese, ma state attenti al portafoglio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 18 novembre 2024), l’universo vi lancia segnali contrastanti. L’amore è un po’ turbolento, ma non preoccupatevi troppo: tutto si risolverà. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono sfide in arrivo che potrebbero spingervi a migliorare le vostre abilità di comunicazione.

Pesci

Cari Pesci, la vostra fortuna sembra saltare un giro, ma non temete: l’amore è lì a sollevarvi il morale. In carriera ci sono alti e bassi, siate pazienti, le opportunità arriveranno.