Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 18 luglio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 18 luglio2024:

Ariete

Cari Ariete, la situazione finanziaria in questo momento richiede prudenza, bilanciate entrate e uscite e tutto andrà bene! In amore potreste incontrare una persona speciale.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nel corso delle prossime ore potreste ricevere un’offerta di lavoro interessante. Mercurio e Venere in Leone porteranno energia.

Gemelli

Cari Gemelli, Giove nel segno porta fortuna, attenzione a chi vi invidia o vuole ostacolarvi. L’amore è favorito con la Luna al primo quarto e sarete irresistibili.

Cancro

Cari Cancro, cielo favorevole per gli affari ma in amore è meglio procedere con calma. Molto calma. In generale sembrate avere un tocco magico, sfruttate questo periodo per investire!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 18 luglio 2024), Venere e Mercurio nel segno portano fortuna in amore e negli affari. Giove favorisce gli incontri e le amicizie.

Vergine

Cari Vergine, la forma è buona così come diverse saranno le opportunità che vi capiteranno. Marte vi dà il coraggio di avanzare in amore nonostante Venere vi renda timidi.

Bilancia

Cari Bilancia, è il periodo delle nuove conoscenze utili per il lavoro e i rapporti con gli altri. In amore favoriti gli incontri e le relazioni con Leone e Toro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state vivendo giornate di irrequietezza e gelosia, Marte in Toro e Venere in Leone provocano tensioni e dovrete cercare di calmarvi!

Sagittario

Cari Sagittario, il cielo favorisce viaggi e nuovi incontri. Anche l’amore è in primo piano, specialmente con Leone e Bilancia. Affidatevi a un esperto per decisioni importanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in arrivo sfide intriganti sul lavoro ma avete ottime possibilità di successo! Marte favorevole per la forma fisica e le questioni sentimentali, incontri favoriti con Toro e Pesci.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 18 luglio 2024), nel corso delle prossime 24 ore potreste sentirvi particolarmente ispirati e creativi.

Pesci

Cari Pesci, è un buon momento per concentrarvi sui rapporti con gli altri (di qualsiasi tipo). Esprimete apertamente idee e sentimenti.