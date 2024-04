Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 17 aprile 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 17 aprile 2024:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi vi vedrà un po’ sottotono, cercate di fare solo lo stretto indispensabile. Miglioramenti a partire già da questa sera. Tutto passa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata vi vede protagonisti: avete una bella energia, cercate di indirizzarla in progetti che potrebbero rivelarsi importanti per il futuro.

Gemelli

Cari Gemelli, avrete una grande voglia di fare ma attenzione a non esagerare, potreste tornare a casa stremati. Esausti.

Cancro

Cari Cancro, nelle prossime ore risulterete sfuggenti e una persona farà fatica a comprendervi fino in fondo. Ma non temete, previsto un grande recupero già da domani.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 17 aprile 2024), la vostra determinazione verrà ricompensata adeguatamente: ultimamente vi state dando molto da fare sul lavoro e i risultati non tarderanno ad arrivare. Coraggio.

Vergine

Cari Vergine, quelle passate sono state giornate un po’ particolari, strane, ma oggi potrete finalmente mettere da parte vecchi dissapori e godervi questa meravigliosa giornata primaverile.

Bilancia

Cari Bilancia, siete persone equilibrate e pacate ma alle volte tendete a perdere la pazienza, soprattutto se capite di non essere ascoltati. Attenzione alle parole di troppo. Potreste pentirvene.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nelle prossime ore sarete accerchiato dalle persone che vi vogliono bene: il vostro è un segno che riesce a comprendere gli altri anche attraverso un semplice sguardo e questo viene molto apprezzato.

Sagittario

Cari Sagittario, finalmente potrete mettere da parte la vostra timidezza per far posto a delle nuove e preziose relazioni che a breve potrebbero rivelarsi vincenti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete tante cose da fare e alle volte avete come l’impressione che nessuno voglia aiutarvi fino in fondo. Cercate di non cadere in inutili paranoie e se c’è qualcosa che non vi piace puntate su un costruttivo dialogo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 17 aprile 2024), il vostro è un segno molto creativo, questa vostra dote si rivelerà vincente in particolare sul lavoro. Favoriti gli incontri, è tempo di guardarsi intorno.

Pesci

Cari Pesci, il periodo vi vede protagonisti: se sul lavoro avete delle richieste da fare non temete, presto arriveranno le risposte che state aspettando. Incontri favorevoli per chi è single.