Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 settembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 settembre2024:

Ariete

Cari Ariete, ascoltate la Luna: vi manda un potente messaggio dal vostro inconscio, non saprete decrittarlo subito, ma sappiate che contiene una preziosa indicazione sul vostro futuro a medio termine.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è davvero un bel momento, non lasciatevi condizionare dalla Luna nel fine settimana, unica ombra in un cielo privo di disturbi – anche Plutone è tornato amico – siete liberi di fare quel che volete.

Gemelli

Cari Gemelli, una Luna stupenda nel fine settimana fa risaltare i raggi amici di Venere nel settore dell’amore, si forma un triangolo perfetto con Giove nel vostro cielo: amerete e sarete amati, qualche piccola scintilla alimenta la passione, sono schermaglie e nulla più.

Cancro

Cari Cancro, Sole e Mercurio rendono confortevole e produttivo l’ambiente in cui vi movete abitualmente; colleghi e amici stretti vi seguono con convinzione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 16 settembre 2024), molto buona la sfera pratica, affari, commerci, trattative, investimenti: vi muovete con sicurezza grazie a una solida rete di conoscenze e amicizie che vi facilitano la marcia in avanti, consolidate la vostra posizione.

Vergine

Cari Vergine, è la stagione del vostro compleanno e Mercurio è con voi, siete pieni di brio e spiritosi. Conquistate più cuori con una battuta che con fasci di rose.

Bilancia

Cari Bilancia, Marte è contrario, ma stimola la vostra ambizione e vi rende aggressivi e sfacciati quanto basta per allarmarvi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, a parte il solito Urano che potrebbe provocare qualche imprevisto, il vostro cielo di settembre è una gemma splendente, i pianeti sono nel posto giusto, Marte fornisce all’amore la benzina passionale che lo rende intenso e fisico come piace a voi.

Sagittario

Cari Sagittario, Sole e Mercurio in Vergine vi confondono le idee, mentre Saturno e Nettuno in Pesci, stimolati dal Plenilunio, agitano le acque in famiglia.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Marte contrario vi ostacola, ma non vi lascerete certo smontare da superiori e autorità che cercano di fermarvi: quando l’avversario è di fronte non avete paura di nulla, con la vostra forza di carattere e la vostra autorevolezza riuscirete a prevalere.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 16 settembre 2024), la Luna nel vostro segno nel fine settimana insieme con Venere magnifica: si prospettano momenti romantici e ispirati, l’amore è un pianeta lontano, ma raggiungibile anche da voi, il grande Giove assicura che ce la potete fare.

Pesci

Cari Pesci, Sole e Mercurio sono irritanti, ma in tutta la settimana non avete neanche una Luna negativa e mercoledì 18 c’è il vostro Plenilunio!