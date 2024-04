Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 aprile 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 aprile 2024:

Ariete

Cari Ariete, nelle prossime ore sarete di ottimo umore ma attenti a valutare bene le proposte che ci sono sul tavolo, altrimenti potreste pentirvene molto presto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, evitate i conflitti e non date adito a polemiche: tutto è facilmente risolvibile con un dialogo costruttivo. Calma e tranquillità.

Gemelli

Cari Gemelli, i rapporti interpersonali sono favoriti nelle prossime ore. Oggi vi sentirete sicuri e protetti: approfittate di questa situazione per progettare qualcosa di bello insieme alle persone care.

Cancro

Cari Cancro, vi sentite molto introspettivi: il vostro d’altronde è un segno al quale piace scavare a fondo nelle varie questioni e quella di oggi sarà la giornata giusta per farlo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 16 aprile 2024), la sincerità regna sovrana. Attenzione a non trarre conclusioni affrettate, a volte è meglio aspettare per avere tutti gli elementi necessari all’analisi.

Vergine

Cari Vergine, state vivendo un periodo importante della vostra vita e non volete che vi venga detto cosa dovete fare. Con questo atteggiamento però potreste urtare la sensibilità di una persona cara.

Bilancia

Cari Bilancia, alle volte per migliorare i propri piani basta un po’ di buon senso. La giornata di oggi si rivelerà utile per evitare di effettuare lunghi rimaneggiamenti nel lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le attenzioni di una persona speciale vi faranno sentire amati e vi renderete conto che per ritrovare la sintonia a volte bastano dei semplici gesti.

Sagittario

Cari Sagittario, quella di oggi è la giornata giusta per mettere in cantina la timidezza ed aprirvi agli altri. Chi vi circonda lo apprezzerà e anche voi vi sentirete meglio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siate sinceri: se c’è qualcosa che non va è sempre bene parlarne e vedrete che tutto si sistemerà nel migliore dei modi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 16 aprile 2024), Marte vi spinge verso l’empatia e i progetti a lungo termine. Avete dalla vostra parte una grande voglia di indipendenza e realizzazione personale. Sfruttatela. Rimboccatevi le maniche e raggiungete i vostri obiettivi.

Pesci

Cari Pesci, cercate di capire quali sono realmente le vostre necessità e lavorate per raggiungere gli obiettivi che vi siete posti. Il periodo è propizio ma dovete metterci del vostro.