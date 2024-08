Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 16 agosto 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 16 agosto2024:

Ariete

Cari Ariete, la Luna in buon aspetto vi spiana la strada soprattutto nelle relazioni: siete affascinanti e sensuali, resistervi sarà difficile. Approfittatene!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questo cielo è molto interessante, in particolare per i sentimenti: è il momento giusto, secondo l’Oroscopo di Branko, per dichiarare ad una persona ciò che sentite. Se è quella giusta saprà capirvi.

Gemelli

Cari Gemelli, avvertite qualche piccolo malumore, ma il cielo è promettente: non fatevi rovinare la giornata. Prima di intavolare una discussione contate fino a 10: ne vale la pena?

Cancro

Cari Cancro, la giornata sarà molto interessante per chi da poco ha iniziato un nuovo progetto: siete particolarmente ispirati. Favoriti i contatti con altre città.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 16 agosto 2024), in questi giorni il cielo vi vede protagonista: avete forza e determinazione. Potete finalmente, secondo l’Oroscopo di Branko, coltivare delle interessanti opportunità.

Vergine

Cari Vergine, le stelle favoriscono i single: se siete soli, quindi, non lasciatevi scappare una nuova conoscenza. Evitate di tenere il piede in due scarpe.

Bilancia

Cari Bilancia, il quadro astrale favorisce le relazioni con gli altri e in particolare quelle sentimentali: sentite forte il desiderio di manifestare al partner il vostro amore anche con gesti che potrebbero stupirlo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete in cerca di una bella emozione e le stelle vi indicano la strada. Probabilmente di recente avete conosciuto una persona interessante: perché non approfondire?

Sagittario

Cari Sagittario, dovrete muovervi con una certa prudenza. Siete confusi e non sapete cosa volete realmente. Se vi sentite messi alle strette temporeggiate.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, vi sentite liberi, leggeri e pronti a nuove avventure. Avete ritrovato una certa serenità e ora volete riscoprire il vostro lato più avventuroso: lasciatevi andare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 16 agosto 2024), è il momento di mettere nero su bianco i nuovi accordi, che si riveleranno molto importanti in futuro. Avete intuizioni brillanti, non sottovalutatele.

Pesci

Cari Pesci, da un po’ di tempo vi sentite piuttosto nervosi: non vi sentite capiti o, peggio ancora, avete l’impressione che gli altri si approfittino della vostra bontà. Non date adito a cattivi pensieri e andate avanti per la vostra strada.