Oroscopo Branko oggi 15 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 15 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 15 ottobre 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, in questo martedì avrete molte occasioni da sfruttare, soprattutto dal punto di vista economico. Potrete scoprire nuove fonti di guadagno, ma le stelle vi consigliano di non essere precipitosi e non fare scelte avventate. Anche perché Marte in opposizione è sempre pronto a mettervi i bastoni tra le ruote. Buone notizie in amore: sensualità e voglia di conquistare.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko la Luna entra nel vostro segno e dà battaglia a Mercurio in Scorpione. Da un lato siete favoriti nella nascita di nuovi affari, dall’altro avete stelle negative per quel che riguarda iniziative professionali. Meglio dedicarsi alle relazioni umane, dove avrete una marcia in più. In amore, non riuscite a trovare la giusta chimica con il partner.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli avranno voglia di conquistare il mondo grazie alla loro preparazione e risolutezza. Peccato che a volte queste nobili qualità, da sole, non siano sufficienti a garantire il successo. Cercate di svincolarvi da chi, sul lavoro, si crede il vostro padrone: non avete bisogno di questi legami per brillare. Bensì di una carica in amore che non mancherà di arrivare.

Cancro

Amici del Cancro, la Luna in Toro per voi avrà effetti quasi miracolosi. Dopo giorni di ansia e stress, siete riusciti a mettervi alle spalle una situazione difficile, togliendovi un macigno dal cuore. Adesso avete bisogno di concretezza per trasformare i vostri buoni propositi in vere azioni. Buone occasioni in arrivo per passare del tempo con gli amici, magari anche un viaggio.

Leone

Amici del Leone, dopo un lunedì vissuto al massimo arriva un martedì di riposo. Secondo l’oroscopo di Branko di oggi, infatti, avete bisogno di tirare un po’ il freno. Soprattutto in relazione al lavoro, visto che nel vostro ambiente professionale tira davvero una brutta aria, tra incomprensioni e obiettivi non riusciti. Prendetevi una pausa e pensate a voi stessi e alla vostra salute.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di Branko vi annuncia che in questa giornata raccoglierete i frutti del lavoro delle scorse settimane. Sul lavoro siete protetti da una Luna a dir poco eccezionale, che guiderà ogni vostra scelta verso l’eccellenza. Buone notizie anche per il portafogli, visto che si apriranno per voi buone occasioni di guadagno. Occhio a una persona di ritorno dal passato: non fidatevi.

Bilancia

Cari Bilancia, da qualche giorno siete totalmente immersi nel lavoro. La Luna nei giorni scorsi vi ha favorito molto, garantendovi un successo che non avevate quasi mai visto. Adesso è il momento di confermare il vostro impegno e dimostrare a tutti il vostro valore: vi aspettano incontri molto gratificanti e impegnativi, per adesso non dedicate energie ad altro.

Scorpione

Amici dello Scorpione, il vostro oroscopo di Branko vi vede davanti a un bivio. Avete cambiato idea su molte cose e in poche ore le prospettive per la vostra vita si sono rivoltate. È il momento di prendere le redini della vostra esistenza, dal lavoro all’amore, e per una volta decidere con la vostra testa. Non siete in crisi, ma dovete superare il momento fidandovi delle vostre sensazioni.

Sagittario

Cari Sagittario, ultimamente non riuscite a concentrarvi sui vostri obiettivi. Volete tanto ottenere gratificazioni o conquistare una persona che vi fa battere il cuore, ma sembra che siate incapaci di prendere l’iniziativa. Nettuno nel vostro segno non vi aiuta, ma da oggi a dopodomani la Luna in transito in Toro può essere molto utile almeno dal punto di vista professionale.

Capricorno

Amici del Capricorno, davanti a voi si aprono alcune strade ma dovete avere il coraggio di percorrerle. Alcuni di voi sono impelagati in questioni legali alquanto fastidiose, mentre altri hanno problemi in coppia e non sanno cosa fare. Per fortuna ci pensa Mercurio a darvi qualche soddisfazione, ovviamente sul lavoro. Ma non può essere sufficiente a rendervi felici.

Acquario

Cari Acquario, in questo martedì secondo l’oroscopo di Branko vi sentite molto sicuri di voi. Tuttavia, la Luna in Toro vi provocherà un black out. Sarete bravi a contenere le conseguenze? Evitate di parlare troppo, soprattutto con amici poco fidati. Mercurio nel vostro segno vi dà un po’ di cattiveria in eccesso, attenti a non ferire chi vi vuole bene e non merita certe offese.

Pesci

Amici dei Pesci, Nettuno nel vostro segno provoca scombussolamenti emotivi. Molti di voi, single, sentono di essersi nuovamente innamorati di una persona entrata da poco nella vostra vita. Le stelle, del resto, vi garantiscono intraprendenza e successi sia in amore che nel lavoro. Soprattutto i più giovani di voi, oggi, avranno una marcia in più per tornare a credere in qualcosa di stimolante. Approfittatene e impegnatevi al massimo.

