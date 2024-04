Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 aprile 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 aprile 2024:

Ariete

Cari Ariete, si sta per avvicinare un periodo in cui non mancherà l’occasione di incontri e di stare insieme a persone gradite. Cercate di circondarvi da persone attive e positive.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’effetto positivo di Marte si sta esaurendo e quindi inizierà una fase meno positiva che sarà alimentata da un po’ di tristezza e di tensione.

Gemelli

Cari Gemelli, in questi giorni di aprile il vostro umore sarà un po’ altalenante. Prima di prendere una decisione importante sarebbe meglio cercare di ritrovare una certa stabilità emotiva.

Cancro

Cari Cancro, sta iniziando una fase caratterizzata da una certa difficoltà in termini di comunicazione soprattutto per quanto riguarda il rapporto di coppia. Cercate di essere chiari con chi vi circonda.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 15 aprile 2024), le stelle nel corso delle prossime ore vi indurranno a non prendere decisioni troppo affrettate basate su giudizi sommari o superficiali. Stanno arrivando delle soluzioni importanti.

Vergine

Cari Vergine, la vostra vita vi regala poche emozioni e poche suggestioni. Ecco perché siete un po’ annoiati o afflitti. La monotonia e le situazioni statiche non vi piacciono affatto.

Bilancia

Cari Bilancia, fate in modo che i pensieri negativi non condizionino i vostri piani e i tanti progetti che avete in mente. Forse dovreste cambiare qualcosa o pensare ad alternative più valide.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nel corso delle prossime ore potrebbe esserci bisogno di un aiuto a livello finanziario anche per poter programmare un progetto o un evento che vi sta a cuore.

Sagittario

Cari Sagittario, momento particolarmente favorevole per quanto riguarda soprattutto il lavoro e l’ambito professionale in generale. Quando le insicurezze fanno capolino nella vostra vita dovreste ricordare le cose belle e i successi riscossi in passato.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, provate ad espandere i vostri orizzonti soprattutto se si parla di lavoro e di occasioni professionali. Cercate di non fare leva sulle cose che avete già…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 15 aprile 2024), i legami personali saranno caratterizzati da un periodo di bassa energia. Solo i legami più maturi e profondi saranno quelli che riuciranno ad emergere o a tenere botta.

Pesci

Cari Pesci, state vivendo una fase positiva. Cercate di non analizzare le cose troppo a fondo anche perche finireste solo per perdere tempo inutilmente.