Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 14 aprile 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 14 aprile 2024:

Ariete

Cari Ariete, giornata molto positiva come d’altronde tutto l’ultimo periodo che state vivendo. Favoriti in particolare gli affari e le compravendite. Può essere un momento d’oro per acquistare casa. Se avete già qualcosa di avviato o di favorevole in mente, approfittatene.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna in Vergine è un attimo aiuto per fare bene. Approfittatene per chiarirvi se ci sono stati litigi e incomprensioni con qualcuno, specie se si tratta del partner o di un familiare. Se siete single da tempo, potreste presto incontrare l’anima gemella.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna continua ad essere dissonante e potrebbe creare delle difficoltà, agite con prudenza se non volete commettere errori gravi e a cui sarà difficile porre rimedio. Non è il caso di spingere troppo sull’acceleratore. Attenzione soprattutto in famiglia.

Cancro

Cari Cancro, siete carichi di energie ed ottimismo, siete intraprendenti e con tanta voglia di fare bene. Approfittatene e incanalate bene questa positività, ma cercate di non strafare. Rischiate di commettere errori imperdonabili. Le soddisfazioni arriveranno presto, fermatevi un attimo per goderne a pieno.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 14 aprile 2024), favoriti gli affari e le compravendite, in particolare se siete alla ricerca di una casa. D’altronde è un periodo propizio, vedrete che non rimarrete delusi. Approfittatene con il giusto entusiasmo e fiducia in voi stessi.

Vergine

Cari Vergine, la Luna nel segno vi aiuterà ad uscire da un periodo complesso nel quale vi sentite oppressi. Iniziate a recuperare il terreno perduto e potrete presto togliervi qualche bella soddisfazione, alla faccia di chi godeva per il vostro momento no o credeva poco nelle vostre capacità.

Bilancia

Cari Bilancia, ci sono problemi di varia natura da risolvere. Non sarà facile mantenere la calma e non farsi prendere dall’ansia. Il vostro cervello non riesce a staccare la spina e lo stress è al massimo. Ricaricate le pile e recuperate l’energia perduta. Riacquisirete così la grinta che ultimamente era venuta meno.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata ottima per il lavoro. Potete raggiungere così obiettivi importanti e togliervi grandi soddisfazioni. Vedrete che presto tornerete padroni del vostro destino. Arriveranno quindi bei riconoscimenti, alla faccia di chi è invidioso del vostro successo.

Sagittario

Cari Sagittario, in questa giornata il consiglio dell’astrologo è di mantenere calma e prudenza, assolutamente non strafate. Rischiate di pentirvene. Le cose cambieranno e miglioreranno da maggio, dovete solo avete un po’ di pazienza. Per il momento contate fino a dieci prima di aprir bocca.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, questa Luna vi rende malinconici e finirete per ripensare ad una persona che non fa più parte della vostra vita. Un ex oppure un amico per il quale vi eravate presi una cotta e che avete dovuto allontanare. Concentratevi su cose pratiche per non pensarci. I single possono fare piacevoli incontri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 14 aprile 2024), siete uno dei segni più fortunati dello zodiaco. Approfittatene perché certi momenti d’oro non capitano spesso. Tante opportunità da sfruttare sia in amore che sul lavoro. Date spazio ai sentimenti, alle emozioni e ai vostri progetti.

Pesci

Cari Pesci, in questa giornata cercate di recuperare la forma fisica e vedrete che otterrete grandi successi. Negli ultimi tempi infatti avete esagerato con il cibo e ora ne pagate le conseguenze. Non solo perché si avvicina la prova costume, ma in generale per la salute. Pensate a una dieta sana e del movimento.