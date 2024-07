Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 luglio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 luglio2024:

Ariete

Cari Ariete, avete avuto una splendida settimana sotto tanti punti di vosta. Nel corso delle prossime ore però potreste discutere con alcuni soci piuttosto nervosi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete trovato l’amore? Ancora no? Provate a buttarvi in una nuova avventura. Le stelle sono dalla vostra parte. Nel corso delle prossime ore potreste ricevere un’offerta di lavoro irrinunciabile.

Gemelli

Cari Gemelli, in famiglia siate cauti. Calma e sangue freddo, meglio evitare contrasti. Nel corso delle prossime orele stelle favoriranno le nuove storie d’amore e gli incontri in generale.

Cancro

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo luglio 2024 dovrete fare particolare attenzione: il rischio di discutere in famiglia sarà altissimo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 13 luglio 2024), state godendo di un ottimo periodo sotto tanti punti vista. La situazione migliorerà ancora a partire da domani, domenica, quando Venere entrerà nel vostro segno.

Vergine

Cari Vergine, dovreste organizzare qualcosa di speciale con la persona amata, specie se non l’avete ancora fatto! Nel corso delle prossime ore, la Luna potrebbe regalarvi dei soldi extra.

Bilancia

Cari Bilancia,Venere è attiva: l’amore avrà un nuovo slancio. State vivendo delle ore molto produttive sul lavoro: in particolare per mandare avanti dei progetti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, tenete duro. In particolare durante la giornata di domani quando Venere diventerà contraria e comincerà a provocare la vostra vita sentimentale. Servirà più prudenza.

Sagittario

Cari Sagittario, la vostra settimana è stata molto positiva grazie all’aiuto di Venere. Il weekend non dovrebbe essere da meno, ma non aspettatevi la luna…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, le stelle stanno favorendo i nati del segno impegnati in un colloquio, in una prova o in un concorso. Quella di oggi sarà una giornata un po’ agitata, in particolare se sarete impegnati ad affrontare una competizione, dei concorrenti agguerriti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 13 luglio 2024), nel corso delle prossime ore potrebbe arrivarvi un’offerta dall’estero. Valutatela a fondo.

Pesci

Cari Pesci, durante le prossime ore di questo weekend potrebbero arrivarvi dei soldi in modo del tutto inatteso. Bene no?!