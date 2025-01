Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 gennaio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 gennaio2025:

Ariete

Cari Ariete, Marte in Cancro potrebbe significare problemi con la famiglia e con i figli ma vincerete grazie all’appoggio di Giove e Plutone, in generale siate più morbidi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Marte e Mercurio portano buone notizie da lontano, nuove idee ed una bella energia vitale che schiaccia via le incertezze e gli acciacchi dei mesi passati.

Gemelli

Cari Gemelli, potreste essere preda di nostalgia e rimorsi, mentre avete un campo pratico molto attivo, attenti alle litigate con i familiari.

Cancro

Cari Cancro, grazie a Marte e alla Luna piena potrete giocare le vostre carte sia in amore sia sul lavoro, Venere resta una fidata alleata.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 13 gennaio 2025), dopo i mesi frenetici appena trascorsi sentite l’esigenza di rallentare un po’.

Vergine

Cari Vergine, sia sul lavoro sia in amore è il momento di chiedere un chiarimento, mettere le carte in tavola e capire chiaramente cosa fare. Mercurio e il Sole vi aiutano ad acquistare fiducia in voi stessi.

Bilancia

Cari Bilancia, tensioni tra genitori e figli. Dal punto di vista del lavoro potrebbero esserci delle tensioni e degli attacchi dalla concorrenza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il cielo sarà ottimo senza nessun pianeta ostile. Sul lavoro potrete partire alla riscossa e si aprono nuovi spazi anche all’estero.

Sagittario

Cari Sagittario, cielo buono in generale ma la famiglia resta un aspetto un po’ problematico e potrebbero venire fuori vecchie ruggini anche per questioni di eredità e patrimoni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, è noto e risaputo che voi avete sempre ragione ma non è saggio farlo notare ai fidanzati, al coniuge, ai collaboratori ed ai soci.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 13 gennaio 2025), cielo molto buono. Marte allenta la pressione sulla vita personale e sentimentale disarmando tutti coloro che cercano di ostacolare la vostra corsa al successo.

Pesci

Cari Pesci, con Venere e Marte dalla vostra parte l’amore sarà trionfante e vincente e tutti gli sguardi sono per voi.