Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 12 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 12 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, nella giornata di oggi potrete beneficiare di una Luna in aspetto favorevole che vi renderà particolarmente energici. Piano piano riuscirete a recuperare dopo una settimana un po’ complicata e stressante.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna sarà dissonante in questo fine settimana ecco perchè il vostro weekend sarà un po’ sottotono. Nelle prossime 24 ore accuserete un po’ di stanchezza. Si tratta solo di una fase transitoria.

Gemelli

Cari Gemelli, preparatevi a ricevere una allettante proposta a livello lavorativo. Soprattutto chi è stanco di fare sempre lo stesso lavoro, adesso avrà la chance di poter rivoluzionare la propria vita.

Cancro

Cari Cancro, finalmente non avrete più la Luna in opposizione e questo rappresenterà per voi un grande vantaggio. Approfittate di questo fine settimana per chiarire una situazione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 12 ottobre 2024), la Luna in opposizione potrebbe causarvi autentici momenti di passione e di tensione anche in famiglia. Serve cautela anche nel lavoro dove potrebbero sorgere contrasti con colleghi o superiori.

Vergine

Cari Vergine, Mercurio sta per tornare attivo e questo vi aiuta sicuramente a ritrovare una certa verve anche nelle relazioni sociali. Non è questo il momento di tirare troppo la corda se c’è stata una divergenza di vedute.

Bilancia

Cari Bilancia, con Sole e Mercurio nel segno, e Giove e Luna in aspetto favorevole, questo cielo sarà sicuramente molto fertile per la Bilancia, soprattutto nel fine settimana.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna in quadratura riporterà in auge alcune situazioni del passato che non sono state chiarite del tutto. Forse sarebbe meglio risolvere queste situazioni una volta per tutte senza provare a rimandare.

Sagittario

Cari Sagittario, queste stelle premiano soprattutto il settore degli affari. Sarebbe meglio cercare di concludere adesso una compravendita o una trattativa che si protrae ormai da molto tempo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in questo momento le questioni sentimentali stanno prendendo il sopravvento su tutto. Siete molto preoccupati per la conclusione di un affare e quindi l’amore potrebbe finire in secondo piano.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 12 ottobre 2024), la Luna nel segno vi rende particolarmente energici e determinati. Approfittate di questo fine settimana per risolvere un problema.

Pesci

Cari Pesci, dovreste cercare di mettere da parte le vostre incertezze e le vostre timidezze. Solo così avrete modo di capire davvero cosa volete fare.