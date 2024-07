Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 12 luglio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 12 luglio2024:

Ariete

Cari Ariete, la Luna in opposizione nel corso di queste ore potrebbe portare qualche piccola delusione o qualche contrattempo che potrebbe frenare i vostri progetti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, finalmente arriva qualche soluzione interessante ai vostri problemi e questo vi dà maggiore fiducia in voi stessi ma anche negli altri.

Gemelli

Cari Gemelli, siete un po’ sovraccarichi di impegni anche perchè c’è del lavoro arretrato da fare. La presenza di Giove nel segno vi aiuterà a coltivare le vostre ambizioni.

Cancro

Cari Cancro, la Luna passeggerà non gioverà al vostro umore rendendovi un po’ tristi e malinconici. Ovviamente si tratta solo di una fase passeggera che si risolverà già all’inizio della prossima settimana.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 12 luglio 2024), è un periodo molto interessante per coloro che hanno progetti intriganti da portare avanti.

Vergine

Cari Vergine, state acquisendo maggiore consapevolezza sulla vostra situazione lavorativa ma anche sulla vostre capacità. Non ci sono impedimenti che possono frapporsi fra voi e le vostre ambizioni.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna nel segno porterà cambiamenti positivi anche nel lavoro. E’ questo il momento di spingere sul piede dell’acceleratore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Marte rimane in opposizione ma a differenza di qualche settimana fa, adesso siete decisamente più sicuri di voi stessi e dei vostri mezzi. Cercate di moderare le spese.

Sagittario

Cari Sagittario, non è questo il momento delle brusche accelerazioni o dei repentini cambiamenti di rotta. Meglio cercare di gestire i vostri interessi con cautela e prudenza senza pretendere troppo da voi stessi e dagli altri.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la Luna in quadratura vi rende stanchi e nervosi. Forse sarebbe meglio tenersi alla larga da scocciatori o da persone che pretendono troppo da voi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 12 luglio 2024), Giove e Marte vi sosteranno soprattutto a livello lavorativo. In amore non sarà facile tenere testa ad una Venere ostile…

Pesci

Cari Pesci, finalmente state recuperando un buon rapporto con voi stessi. La malinconia e lo stress dei giorni precedenti sembra ormai essersi dissolto anche se permane ancora un po’ di nervosismo.