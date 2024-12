Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 12 dicembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 12 dicembre2024:

Ariete

Cari Ariete, in queste 24 ore devi cercare di lasciarti andare e vivere alla giornata senza pensare troppo alle conseguenze. Devi riorganizzare la tua vita ed è necessario riflettere con calma sul da farsi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, devi prenderti una pausa dalle attività quotidiane. Sei stanco, ma le soddisfazioni arriveranno presto, magari anche un bel regalo di Natale.

Gemelli

Cari Gemelli, il tuo intuito non ti tradisce, quindi seguilo per capire dove ti porta. Fai attenzione alle discussioni, stai alla larga dalle polemiche perché ne hai bisogno per vivere in maniera serena.

Cancro

Cari Cancro, in questa fase non serve pensare alle cose superficiali, ma devi concentrarti su quello che è davvero importante. Cerca di fare chiarezza e di darti un obiettivo, vedrai che la situazione migliorerà.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 12 dicembre 2024), finalmente sei riuscito a recuperare il tuo ruolo di protagonista e non avrai difficoltà a convincere gli altri a stare al tuo fianco Cerca di essere leggero e spensierato, senza paura.

Vergine

Cari Vergine, sarà meglio collaborare, anche perché hai voglia di impegnarti e di sentirti utile per gli altri. Fai attenzione all’alimentazione e anche a riposare un po’ di più, per recuperare le energie.

Bilancia

Cari Bilancia, hai bisogno di concentrarsi di più sul lavoro. Questo però non significa che devi trascurare le tue passioni. La forma fisica è buona, continua ad allenarti così!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata agitata e confusa, non sai bene come muoverti e cosa fare in queste ore. In questi casi dai retta al tuo intuito ed ascolta quello che ti dice il tuo corpo, può essere utile.

Sagittario

Cari Sagittario, dovrai iniziare a fare chiarezza nel tuo cuore, anche se non sono previsti ostacoli in queste ore. Sarà meglio in ogni caso evitare discussioni inutili, anche per non peggiorare la situazione.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la determinazione e le energie non ti mancano. Questo porta ottimismo, anche perché le stelle sono dalla tua parte. Non puoi chiedere di meglio, quindi, anche se non devi esagerare e ogni tanto riposati.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 12 dicembre 2024), lascia perdere i sensi di colpa, anche perché sono inutili. Ogni tanto è necessario anche ricaricare le energie.

Pesci

Cari Pesci, in genere chi ti sta attorno ti ama, ma non puoi piacere a tutti, quindi rimani te stesso, senza paura. Una bella passeggiata rigenerante potrebbe aiutarti ad affrontare al meglio la settimana iniziata da poco.