Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 12 agosto 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 12 agosto2024:

Ariete

Cari Ariete, da ieri fino a ferragosto avrete una sfilza di giorni perfetti per l’amore senza nemmeno una Luna contraria. È una cielo pieno di brio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, se siete single Ferragosto sarà un buon momento per parlare con una persona speciale e per approfondire una coscienza che ha acceso una lampadina.

Gemelli

Cari Gemelli, Giove e Marte vi rendono irresistibili e sfacciati, se desiderate qualcuno e qualcosa ve lo andate a prendere anche se la situazione è complicata.

Cancro

Cari Cancro, siete i beniamini del cielo e se qualcuno merita di essere amato e scelto siete sicuramente voi e la persona che può rendervi felice e proprio vicino a voi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 12 agosto 2024), il vostro cielo è perfetto, sono fortunati soprattutto i nuovi incontri e fare conquiste non sarà difficile.

Vergine

Cari Vergine, a ferragosto è la Luna a darvi forza, a cancellare la vostra timidezza, se non osate fare la prima mossa basta uno sguardo. Marte vi stanca quindi cautela per la forma fisica.

Bilancia

Cari Bilancia, non avete nessuna stella contro. Sono favoriti i nuovi incontri che a ferragosto vi fanno sentire giovani pure se la vostra età non è più verde e vi innamorerete come adolescenti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete uscire dal guscio e farvi avanti. Ci saranno nuove conoscenze da approfondire con il sorriso e la tranquillità che vi contraddistingue.

Sagittario

Cari Sagittario, menomale che potete riposare perché il cielo di agosto vi scotta un po’. Durante la giornata di oggi sarete illuminati dall’intuito mentre a ferragosto se avete voglia di amare nessuno ve lo impedirà.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata magnifica per i nuovi incontri, qualcuno di speciale potrebbe bussare davvero alla vostra porta. Il 15 la luna arriva nel vostro segno per addolcire la vostra serata scegliete la persona giusta.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 12 agosto 2024), il cuore sorride e non c’è ex o rivale in amore o in carriera che possa togliervi il buon umore.

Pesci

Cari Pesci, la Luna a ferragosto inizia senza darvi troppa corda ma poi vi regala un incontro magico e inatteso.