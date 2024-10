Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, in questo momento c’è da affrontare qualche piccolo problema a livello interiore. Forse a causa di un problema sorto sul lavoro che sta turbando la vostra serenità. Dal punto di vista della salute tutto sembra filare liscio, ecco perché non dovrete preoccuparvi di questa fase passeggera. Avrete anche una buona dose di fortuna dalla vostra parte.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la vostra compatibilità con gli altri vivrà delle fasi alterne in questo periodo. Non sempre riuscite ad entrare in sintonia con le persone che vi circondano. Al momento la vostra salute sembra attraversare una fase di stabilità e soprattutto la vostra energia riuscirà a coinvolgere e a travolgere le persone che vi circondano.

Gemelli

Cari Gemelli, il vostro pregio è quello di adattarvi ad ogni situazione senza perdere la bussola. Anche quando le finanze attraversano una fase di precarietà, riuscite a tenere la barra dritta e a sbarcare il lunario trovando sempre la soluzione giusta. La fortuna potrebbe girarvi le spalle soprattutto nel prossimo fine settimana.

Cancro

Cari Cancro, le vostre abilità sociali sono al top in questo momento e vi metteranno in condizione di ritrovare l’armonia con voi stessi e con gli altri. L’amore sta vivendo una fase fin troppo statica, senza sussulti e con pochi slanci. Vorreste invece vivere una storia più romantica e coinvolgente.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 11 ottobre 2024), in questo momento è facile trovare con gli altri un punto di accordo anche perché siete molto flessibili e riuscite ad entrare in empatia con tutti. Piuttosto dovreste stare attenti alla salute che potrebbe darvi qualche piccolo grattacapo. Ci saranno controlli da fare o accertamenti per capire la causa di un malessere.

Vergine

Cari Vergine, state vivendo una fase di alti e bassi e questo potrebbe rappresentare sicuramente una minaccia per le vostre attività quotidiane. Anche in amore qualche piccolo ostacolo potrebbe minare il vostro percorso. Dovrete gestire questa fase altalenante con grande saggezza, facendo leva sulle vostre capacità diplomatiche.

Bilancia

Cari Bilancia, è in arrivo una fase molto promettente dal punto di vista delle relazioni sociali, che torneranno a vivere una fase di splendore. Siete piuttosto affabili e riuscite ad entrare facilmente in empatia con gli altri. La carriera sta attraversando una fase di stasi, forse bisognerebbe alzare l’asticella e creare le condizioni per allargare i vostri orizzonti professionali.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, forse è giunto il momento di concedersi un po’ di relax anche per riflettere su ciò che sta accadendo in questi giorni. Siete sicuri di avere fatto ogni cosa con la dovuta accortezza? Chi ha dei dubbi dovrebbe cercare di essere più introspettivo anche per capire cosa non sta funzionando nel vostro modo di pensare e di agire.

Sagittario

Cari Sagittario, la vostra avventurosità ha raggiunto dei picchi importanti in questi giorni. Ma in amore e nel lavoro permangono dei dubbi e delle incertezze che potrebbero minare il vostro equilibrio interiore. Anche dal punto di vista finanziario la situazione appare essere alquanto traballante e all’orizzonte non si prospetta nulla di buono.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il vostro spirito sempre costruttivo e la vostra filosofia di vita suscitano l’invidia agli altri. Riuscite a mantenere la calma anche in quelle situazioni che normalmente turbano l’equilibrio interiore delle altre persone. E questo rappresenta un indiscutibile vantaggio, soprattutto a livello lavorativo. La carriera sembra avere imboccato la strada giusta e presto arriveranno anche delle grandi soddisfazioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 11 ottobre 2024), in questa fase è a rischio la vostra salute. Forse dovreste essere meno superficiali soprattutto se c’è un problema che vi affligge da tempo e che richiede una certa attenzione. Dal punto di vista finanziario non ci sono grandi novità in arrivo e questa potrebbe rappresentare una pessima notizia per molti di voi. Cercate di sfruttare al massimo le vostre capacità comunicative.

Pesci

Cari Pesci, le vostre capacità e il vostro talento vi aiuteranno ad affrontare una situazione piuttosto complicata nel lavoro. Siete piuttosto adattabili ad ogni situazione e non vi abbattete davanti agli ostacoli. L’intuito è la vostra vera arma in più che vi consentirà di anticipare gli eventi o di prevenire situazioni potenzialmente pericolose.