Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 11 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 11 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, in questo momento il vostro segno è uno dei protagonisti indiscussi. Saranno premiati soprattutto coloro che hanno un grande spirito di iniziativa e che non hanno paura di mettersi (o rimettersi) in gioco.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna in quadratura di certo non giova al vostro umore. Servirà la massima cautela per cercare di gestire queste situazioni che richiederanno pazienza e maturità.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna a favore renderà questa giornata di giugno piuttosto stimolante sotto vari punti di vista. Con Sole, Giove, Venere e Mercurio nel segno, farete bene ad organizzare fin da ora un weekend molto interessante.

Cancro

Cari Cancro, saranno le questioni finanziarie quelle su cui vi concentrerete di più nei prossimi giorni, soprattutto se state cercando un prestito o un mutuo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 11 giugno 2024), la presenza di molti pianeti in aspetto favorevole non faranno altro che rendervi ancora più stimolati e motivati a portare avanti i vostri progetti.

Vergine

Cari Vergine, sono in arrivo delle stelle molto favorevoli per chi deve sostenere un colloquio di lavoro o per coloro che devono affrontare un esame. Cercate di fare leva sulla vostra determinazione e non fatevi abbattere da niente e da nessuno.

Bilancia

Cari Bilancia, sono giornate molto importanti quelle che vi attendono, soprattutto per chi esercita la libera professione. E’ tempo di mettersi in gioco e di allargare la cerchia dei vostri contatti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna in quadratura potrebbe portarvi molti guai a livello fisico e non solo. Sono tanti i pr0blemi da affrontare e spesso non sapete da che parte iniziare per poterli risolvere.

Sagittario

Cari Sagittario, sfruttate questo momento di brillantezza a livello mentale per studiare o aumentare la sfera delle vostre competenze, anche per rendere più interessante il vostro curriculum.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la giornata di oggi – 11 giugno 2024 – vi vedrà molto impegnati a risolvere un problema che potrebbe essere pratico, burocratico o legale. Dovrete cercare di agire con la massima lucidità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 11 giugno 2024), la Luna opposta dovrebbe indurvi alla cautela. Cercate di stare lontani da quelle persone che tendono a provocarvi o che sanno tirare fuori il peggio da voi.

Pesci

Cari Pesci, le prossime 48 ore si preannunciano molto promettenti soprattutto per quanto riguarda il lavoro. State ritrovando un po’ più di serenità e di lucidità e questo vi aiuta anche a vedere le cose in modo più chiaro.