Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 10 novembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 10 novembre2024:

Ariete

Cari Ariete, non fate l’errore di alimentare le polemiche, mantenete la calma e fate assoluta attenzione a ciò che dite! Con le parole si può provocare lo stesso dolore di un trauma fisico, in alcuni casi anche peggio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, finalmente siete liberi di dire ciò che pensate senza paura! Bene l’amore e l’energia non vi manca: vi state facendo conoscere per quello che siete e chi sta vicino vi apprezza tanto, continuate così e andrete lontano!

Gemelli

Cari Gemelli, pensate di valere tanto e volete farlo presente a tutti, cercate però di non risultare prepotenti altrimenti sprecherete un’opportunità e passerete dalla ragione al torto! Occhio anche alla salute, la forma fisica è buona ma dovete mangiare meglio e riposare di più.

Cancro

Cari Cancro, in queste 24 ore siete particolarmente sensibili ed empatici, avete voglia di dedicarvi all’amore e ai sentimenti! É giunta l’ora di dire “basta” ad angosce e ansie che vi hanno riempito l’anima finora, è tempo di sorridere!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 10 novembre 2024), la vostra ingenuità vi porta a credere a tutto e fidarvi di tutti, anche di chi non sapete chi sia! Cercate prima di studiare un po’ gli altri e leggere tra le righe, capire le loro intenzioni se vi stanno chiedendo qualcosa.

Vergine

Cari Vergine, le cose attorno a voi stanno procedendo velocemente ma ciò non vi spaventa, sapete come tenere il passo e anche come cambiare passo! Finalmente avete ritrovato equilibrio e vi sentite felici. Unico consiglio: cercare di fare sport, vi aiuterà e farà ancor più bene al morale!

Bilancia

Cari Bilancia, il cielo vi sorride ma tenete i piedi per terra, se le cose vanno bene non significa che bisogna perdere il controllo. Non potete fare troppe cose contemporaneamente, è ora di capirlo e di gestire meglio il tempo a disposizione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ora siete al centro dell’attenzione e il vostro modo di fare è quello giusto per fare colpo. Attenzione però a possibili discussioni, non potete sprecare energia per cose futili e dovete rimanere ben centrati!

Sagittario

Cari Sagittario, in questa giornata dovrete dedicare tempo alla casa e alla famiglia, chiudete tutto il resto fuori dalla porta e prendetevi cura di voi stessi. Occhio agli sforzi fisici, concentratevi su ciò che è davvero prioritario nella vostra vita!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la fortuna è dalla vostra parte, fareste bene a prendere in considerazione un investimento. Bene l’amore ma occhio alla dieta, non esagerate con i dolci e seguite uno schema alimentare più sano.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 10 novembre 2024), avete voglia di superare il passato e sfruttare l’energia che avete, in ogni caso siate cauti e usate la testa! La fretta è sempre cattiva consigliera, d’altronde la calma è la virtù dei forti!

Pesci

Cari Pesci, le idee ci sono, avete tanti progetti e la fortuna è dalla vostra parte. Dovete solo pianificare tutto al meglio. Occhio alla dieta e alla forma fisica: fate sport e mangiate verdure, vi faranno bene e saranno salutari!