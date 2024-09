Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 1 settembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 1 settembre2024:

Ariete

Cari Ariete, buon inizio di settembre e la dimostrazione è questa giornata che parte in maniera grintosa, avete energia da vendere. Capi e referenti vi vedranno sotto un’ottima luce, approfittatene per godervi il momento e arrivare a ciò che desiderate!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cielo positivo per i sentimenti, se siete single fareste bene a guardarvi attorno perché sarebbe davvero un peccato sprecare il fascino che caratterizza la vostra persona in queste giornate di fine estate. Carpe diem!

Gemelli

Cari Gemelli, i liberi professionisti hanno buone possibilità di emergere, sul tavolo ci sono diversi progetti ma starà a voi barcamenarvi tra le offerte alla ricerca della soluzione più adatta alle vostre esigenze. Già avere una scelta è qualcosa, ora non fate quella sbagliata!

Cancro

Cari Cancro, state fronteggiando alcuni cambiamenti che riguardano il lavoro e c’è un po’ di fatica a tenere il passo. Cercate di fare le cose in modo graduale e senza affrettare i tempi, così facendo andrà tutto per il verso giusto!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 1 settembre 2024), siete determinati e ambiziosi oltre che sapete perfettamente dove volete andare, con queste premesse è impossibile fallire o non superare eventuali difficoltà. Belle novità in arrivo per i liberi professionisti, favoriti i contatti con altre città.

Vergine

Cari Vergine, siete stanchi perché avete molte cose da fare, forse troppe, e magari poco tempo per lavorarci. In questo marasma dovete trovare del tempo per voi, non si può andare in burn out. Non abbiate paura di delegare a patto che siano persone fidate.

Bilancia

Cari Bilancia, bel cielo riguardo i sentimenti, per le coppie di lunga data non si esclude la possibilità di eventi importanti. L’autunno sarà ricco di novità interessanti e frizzanti, preparatevi sia mentalmente che fisicamente ad un’ultima parte di 2022 molto positiva!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siate prudenti e non strafate almeno fino alla sera, concentratevi solo sulle cose importanti e quelle che hanno una scadenza imminente. Partendo dalle priorità arriverete poi a tutto il resto con calma e tranquillità. Recupero in vista.

Sagittario

Cari Sagittario, stelle promettenti per quanto riguarda l’amore, se di recente avete conosciuto una persona carina coltivate il rapporto e andate avanti. Potreste rimanerne piacevolmente sorpresi… ma non illudetevi troppo presto! Procedete step by step.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, cielo positivo per le coppie, avete ritrovato complicità e magari anche la passione… In generale siete più rilassati e dall’esterno si vede tantissimo, ne beneficerà sia il vostro umore che i rapporti con gli altri. Aria di cambiamenti sul lavoro, siate ricettivi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 1 settembre 2024), stelle intriganti in amore, i single non devono assolutamente perdere l’occasione per fare nuove conoscenze. Un’affettuosa amicizia potrebbe in realtà rivelarsi qualcosa di più, andate avanti e scoprite fin dove si può arrivare!

Pesci

Cari Pesci, vorreste avere più certezze in amore, se ultimamente avete catturato l’attenzione di qualcuno non siete pienamente convinti sul da farsi. Cercate di fare chiarezza in voi stessi stabilendo una scala di priorità, poi proiettatevi verso l’esterno!