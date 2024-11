Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 novembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 novembre2024:

Ariete

Cari Ariete, giornata caratterizzata da una buona dose di positività in amore e sul lavoro. Le finanze stanno pian piano in lenta ripresa ma Branko vi consiglia di non lasciarvi andare a spese non urgenti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata ricca di positività ma anche di novità nell’ambito lavorativo. In amore qualcosa sembra non andare come sperate ma abbiate pazienza.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata diversa per voi ma allo stesso tempo stancante. In amore alti e bassi segneranno un malessere che sembra non volervi lasciare ma alcuni sogni sembreranno pronti a realizzarsi.

Cancro

Cari Cancro, date spazio ai consigli nella giornata di domani ed evitate di creare discussioni inutili. Alti e bassi caratterizzeranno questo venerdì lento e noioso.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 1 novembre 2024), la fortuna entrerà nel vostro segno regalandovi ore di divertimento ma anche di grande romanticismo. Finalmente qualcosa sta andando come sognavate e potrebbe essere un nuovo punto d’inizio per voi e la vostra famiglia.

Vergine

Cari Vergine, giornata stancante per voi che vi porterà a voler riposare e rimanere da soli con voi stessi. Il pomeriggio invece, avrete la possibilità di svagare un po’ la mente.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata di conferme per voi ma anche di decisioni che potrebbero cambiare la vostra vita. La stanchezza sul lavoro si farà sentire ma qualcosa a livello personale vi preoccupa da giorni, è ora di prendere un importante decisione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, per voi una giornata importante sul lavoro grazie al quale potreste finalmente ricevere nuove conferme. La fortuna vi assisterà regalandovi un venerdì positivo e pieno di buoni propositi.

Sagittario

Cari Sagittario, una giornata stabile che avrete la possibilità di sfruttare al meglio stando in famiglia. Un po’ di relax vi farà bene!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, vi sentirete stanchi ma soprattutto emotivamente fragili. I single infatti, potrebbero attraversare un momento davvero triste nel quale avranno bisogno del supporto degli amici.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 1 novembre 2024), giornata positiva per voi ma allo stesso tempo nella quale dovrete prendere alcune decisioni importanti. In amore tutto procede per il meglio ma fate attenzione alla stanchezza fisica.

Pesci

Cari Pesci, non sarà una piacevole giornata per voi a causa della forte stanchezza che state attraversando e ai piccoli problemi di salute. Cercate di dedicarvi a voi stessi.