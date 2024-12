Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 1 dicembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 1 dicembre2024:

Ariete

Cari Ariete, basta dubitare di voi stessi, pensate ad andare avanti per la vostra strada. In realtà lo stareste già facendo e c’è più di qualcuno che vi invidia, non fatevi incastrare in situazioni strane perché stanno arrivando belle soddisfazioni!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, prima di prendere una decisione importante dovete assolutamente riflettere, mai cedere alla fretta! La direzione è quella giusta, è ora di dare una svolta alla vostra vita e non vedete l’ora di poterlo fare.

Gemelli

Cari Gemelli, c’è un po’ di agitazione nell’aria ultimamente e non riuscite più a badare a tutto/tutti… servirà agire per priorità e, in caso, fare una selezione delle attività o persone da seguire/frequentare.

Cancro

Cari Cancro, siete alla ricerca di consensi da parte di tutti ma vi state accorgendo che la strada non è quella giusta, potrebbe servire un cambio di rotta. É il momento di pensare a voi stessi e a ciò che amate fare, dateci dentro!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 1 dicembre 2024), siete molto fortunati in questo periodo, tutto è a vostro favore e state gestendo tutto molto bene. Favoriti soprattutto gli investimenti finanziari ma occhio alla dieta, evitate di abbuffarvi ancor prima di arrivare alle feste natalizie.

Vergine

Cari Vergine, avete un sacco di idee ma cercate di non risultare arroganti e prepotenti quando le esponete. La presunzione può farvi mettere in cattiva luce, dovete essere più calmi e e flessibili. Sarò fondamentale un po’ di riposo in più!

Bilancia

Cari Bilancia, in questa giornata fareste bene a lasciarvi andare il più possibile, il vostro fascino farà il resto. Avete recuperato finalmente l’ottimismo e le cose iniziano ad andare molto meglio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete veramente un sacco di cose da fare, molte idee e troppi progetti. Calma però, non ingolfatevi troppo altrimenti il vostro “castello” rischia di crollare. Bene la forma fisica, occhio a non farti trascinare troppo dalle emozioni!

Sagittario

Cari Sagittario, siete stanchi e se ne stanno accorgendo tutti quelli che vi conoscono, dovete riposare altrimenti non riuscirete mai a ripartire! Che ne dite di una serata tranquilla in casa? Non disdegnatela, può essere una mano santa.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, l’oroscopo vi invita a non discutere, soprattutto con le persone che vi sono vicine e vi amano. Occhio alla dieta, trovate il giusto equilibrio ed evitate di tracollare solo perché siete pieni di cose da fare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 1 dicembre 2024), è una giornata da dedicare alla famiglia perché avete bisogno di sentirvi amati più che mai. Grazie ad essa avrete modo di ricaricare le batterie e fare chiarezza nella vostra testa. E magari anche nel cuore.

Pesci

Cari Pesci, avete una gran voglia di partire, di evadere dalla quotidianità e di andare qualche giorno in vacanza. Siete saturi e non volete pensare a nulla, ma attenzione… Sentite anche il bisogno di stare un po’ da soli per ritrovare voi stessi!