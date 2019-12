Oroscopo Branko oggi 1 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 30 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

L’oroscopo di oggi domenica 1 dicembre 2019 di TPI: le previsioni delle stelle, segno per segno

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 1 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, ripartite alla grande! Marte e Mercurio vi danno energia, potete concedervi anche un veloce viaggio. Cambiate aria e socializzate con persone che vi saranno utili per il lavoro. Domani sera la vostra super ambizione cresce ancora. L’amore vi dona tutto ciò che desiderate.

Toro

Cari amici del Toro, c’è grande agitazione in famiglia. Se lavorate di domenica avrete qualche problema. Attenzione a non esagerare. Sarete comunque in grado di superare chiunque provi ad arrivare prima di voi nel lavoro. Porta solo pazienza. Da domani sera, grazie a Giove in Capricorno, la vostra ascesa verso posizioni importanti sarà agevolata.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi sarete amati. Sollievo anche nelle difficoltà del lavoro. Siate meno freddi e cerebrali, meno calcolatori.

Cancro

Cari Cancro, oggi cavalcherete l’onda del romanticismo. Qualcuno s’innamorerà di voi. Dedicatevi alla vita di coppia e non pensate ai soldi.

Leone

Leone, discussioni domenicali in arrivo. Stai calmo e tutela la tua salute.

Vergine

Amici della Vergine, sarete felici. Puntate sull’amore, secondo Giove addirittura vi sposerete presto e avrete figli.

Bilancia

Cari Bilancia, il mese di dicembre si apre con l’amore. Venere nel segno che è presagio di fortuna non solo amorosa, ma anche per il risveglio della passionalità: potrebbe essere una relazione molto diversa da quella sperimentata finora.

Scorpione

Cari Scorpione, è una giornata di denaro, profitti e investimenti.

Sagittario

Cari Sagittario si prospetta per voi un grande successo professionale ed economico. Guardatevi soltanto da quelle uscite vanitose che non sono sempre simpatiche.

Capricorno

Cari Capricorno, è arrivato il momento di tagliare i ponti con il passato, nelle relazioni che non vi interessano più. Troverete nuovi stimoli nel lavoro.

Acquario

Amici dell’Acquario, siate cauti. Siete in una fase creativa e non lasciate niente in sospeso. Fortuna che avete un grandioso talento da attori, sapete recitare bene il ruolo del buono e del cattivo.

Pesci

Cari Pesci, è una domenica segnata da un po’ di stanchezza. Controllate la vostra salute. Potrete iniziare dicembre con una grande passione.

