Oroscopo oggi: domenica 1 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, domenica 1 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, domenica 1 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, non è una giornata positiva per voi. Dovete dare un bel freno alla vostra lingua, se non volete cacciarvi nei guai, a lavoro come in famiglia. Per non parlare dell’amore, oggi conviene tenere a bada i vostri stati d’animo altalenanti.

Toro

Cari Toro, Marte e Saturno sono con voi, il che significa che questa domenica potreste andare incontro a qualche gradita – e attesa – soddisfazione. Se a lavoro vi siete sempre impegnati, molto presto avrete una ricompensa.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi – 1 dicembre – vi vede reduci da una settimana intensa e avete atteso con grande gioia questa domenica. Tirate un sospiro di sollievo (o più di uno) e rilassatevi con famiglia e amici, recuperate le energie per far fronte a un’altra settimana che, ci dispiace dirlo, sarà dura forse anche più della precedente.

Cancro

Cari Cancro, miglioramenti in vista per voi, almeno sul fronte lavorativo. Non dovete necessariamente eccedere in tutto quel che fate, talvolta rimanere sobri è l’arma vincente. In amore sentite il bisogno di mettere nero su bianco ma avete paura di esporvi, non avete ben chiaro come approcciarvi con l’altra metà, ma sapete di averne bisogno.

Leone

Cari Leone, questa è la domenica adatta a ruggire. Lisciate la criniera e affilate le unghie, perché questo è un giorno di piena forza ed energia per voi. Attenti a non farvi trascinare troppo dalla vostra vena di leadership, perché non tutti potrebbero essere d’accordo con il vostro punto di vista.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di oggi vede una situazione complicata che vi portate dietro da giorni che troverà finalmente la sua giusta conclusione. Anche l’amore è luminoso, soprattutto per quelli che hanno intenzione di concretizzare l’idea di famiglia. Forse oggi è il caso di fare quattro chiacchiere con il vostro partner.

Bilancia

Cari Bilancia, non vi sentite in armonia con il cosmo questa domenica e nessuno ve ne fa una colpa. State attraversando un periodo complicato e avete la piena libertà di crogiolarvi nel vostro malumore. Non tutti riescono a comprendere la vostra solitudine, anche in amore. Evitate inutili discussioni.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi – 1 dicembre – prevede una domenica di relax. Sorseggiate un po’ di vino, fatevi rimpinzare dai pasti cotti in casa e, se riuscite, godetevi un po’ di aria pulita. Questo è un periodo di cambiamenti per voi, vi aspettano importanti decisioni da prendere. Per fortuna, al vostro fianco c’è l’amore che vi sorride.

Sagittario

Cari Sagittario, questa domenica verrete messi a dura prova da una serie di decisioni importanti. Non siate affrettati e ponderate su tutte le possibili variabili. In amore c’è un po’ di maretta, ma sarete degli ottimi capitani e non farete affondare la vostra nave.

Capricorno

Cari Capricorno, vi siete svegliati con la luna di traverso questa domenica. Avete una gran voglia di attaccar briga con il primo che capita, ma forse è il caso di valutare invece un buon metodo di relax.

Acquario

Cari Acquario, oggi è la domenica perfetta per dedicarvi alle vostre relazioni: famiglia, amici e amori vengono prima di tutto il resto. Andate a trovare i vostri parenti, bevetevi un caffè con gli amici e coltivate la vostra relazione d’amore.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vi vede in balia delle emozioni. Questa domenica si presenta ricca di spunti per il vostro animo delicato. Vi sentite fin troppo sensibili e vivrete delle circostanze che vi porteranno ad analizzare alcuni aspetti importanti della vostra vita.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

