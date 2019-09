Oroscopo Branko oggi 19 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 19 settembre 2019.

Ariete

Amici dell’Ariete, adesso è ufficialmente finito il periodo delle vacanze. Non avete di che lamentarvi, del resto avete vissuto un’estate gratificante sotto ogni punto di vista, l’amore vi ha sorriso più volte e anche le novità economiche hanno avuto il loro perché. Molti di voi sono rientrati già da giorni, ma è innegabile che non vi siate impegnati a fondo ma che anzi abbiate continuato a comportarvi come se foste al mare. La Luna in Toro invece vi riporta con i piedi per terra e con la testa al lavoro: avete dei progetti in ballo, impegnatevi a fondo.

Toro

Voi del Toro in questo giovedì avete bisogno di pazienza e buona volontà per superare alcuni contrattempi e portare a termine determinati progetti che per voi sono importanti. Sul lavoro siete molto capaci e tutti se ne sono accorti, anche perché alla vostra competenza affiancate un carattere mite. Siete apprezzati da tutti, ma soprattutto dal partner, che non manca di farvi sentire tutta la vostra stima, mettendovi sempre di buonumore.

Oroscopo Branko 19 settembre 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, rallentate un po’. Ultimamente avete vissuto al massimo, spendendo troppe energie e arrivando troppo spesso senza fiato al passo decisivo. Un po’ di riposo non guasta, soprattutto per voi che dovete rivedere alcune decisioni prese e alcune iniziative lanciate, che non stanno dando i loro frutti. Qualche problema di troppo in famiglia. Cancro L’autunno che sta arrivando porta qualche disturbo di troppo a voi del Cancro. Branko vi consiglia di fare particolarmente attenzione ad alcuni aspetti della vostra salute, non trascuratevi. E nel frattempo sfruttate questa giornata florida dal punto di vista delle discussioni e degli incontri di lavoro: possono nascere nuove collaborazioni fruttuose e stimolanti. D’altronde amate responsabilità e cambiamenti: potrebbe essere il momento giusto per voi. Leone Per il Leone la Luna in Toro non porta molti benefici oggi: siete totalmente assorbiti dal lavoro, non tanto per gli impegni ma per un torto che avete subito e che non riuscite ad accettare. Ci sono comunque tutti gli estremi per costruire qualche successo. Da domani, poi, la Luna tornerà benevola: rimandate quindi le questioni più decisive. LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI Oroscopo Branko 19 settembre 2019 | Vergine La testa della Vergine è tutta per gli affari: oggi avete un fiuto senza precedenti e anche la consapevolezza che questo momento di grazia non durerà per sempre. Concentrate dunque tutte le vostre energie in incontri proficui dal punto di vista economico, anche a costo di sacrificare un po’ famiglia e amore. Bilancia

Mercurio entra nel vostro segno e vi porta un’inedita predisposizione al dialogo. Parlerete tantissimo oggi, con alcune persone speciali per voi. Sarete bravi a farli ragionare su alcune importanti questioni. Concentratevi però anche sulla sfera sentimentale: lanciatevi in una nuova avventura, muovetevi e non state inermi ad aspettare.

Scorpione

A volte serve litigare di brutto per permettere alla nostra relazione di fare un passo avanti verso la maturità definitiva. Lo sanno bene gli amici dello Scorpione, che hanno attraversato giorni di autentica burrasca, ma che adesso si godono l’arcobaleno. Urano vi dà anche una mano sul lavoro, soprattutto nel correggere alcuni vostri errori del passato. Insomma, è il vostro giorno fortunato: approfittatene in ogni modo, così che stasera siate pienamente soddisfatti di quanto fatto in questo giovedì di metà settembre.

Oroscopo Branko 19 settembre 2019 | Sagittario

Si sta per concludere l’estate, che a voi del Sagittario ha solo portato noie, delusioni e nervosismi. Siete abbastanza felici di entrare in una nuova stagione, durante la quale la speranza è che anche le stelle siano più benevole. Già da oggi cambierà qualcosa per voi, soprattutto sul lato professionale. Amore in stand-by: al momento avete altre priorità, non pensateci troppo né fatevene un problema.

Capricorno

Amici del Capricorno, finora siete stati davvero dei protagonisti in tutto. In amore, dove siete la parte forte della coppia; sul lavoro, dove state cercando di affermarvi con convinzione nonostante i continui cambiamenti; e in famiglia, visto che siete sempre stati un punto di riferimento per tutti. La giornata di oggi favorirà soprattutto il lavoro: impegnatevi a fondo, le soddisfazioni anche economiche arriveranno ben presto.

Acquario

La Luna in Toro non vi ha mai portato bene e anche stavolta è pronta a tirarvi qualche scherzetto inatteso. Fate attenzione a qualche malanno fisico, cercate di riguardarvi di più e di curarvi anche a tavola. Se fate lavori manuali, attenti a non fare errori di cui potreste pentirvi. A parte questo, però, le stelle stanno tornando pian piano a sorridervi.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Oroscopo Branko 19 settembre 2019 | Pesci

Amici dei Pesci, in questo giovedì siete davvero di buonumore. Sarete insolitamente socievoli, avrete voglia di discutere di cose frivole con tutti e di divertirvi, senza pensare troppo alle responsabilità. Non mancheranno momenti di grande affetto con familiari e partner, come anche una buona fortuna in ambito finanziario. Pensate a qualche investimento, è il momento giusto per farlo.

