Sanremo 2022, le pagelle degli abiti della terza serata del Festival

SANREMO 2022 PAGELLE ABITI – Dopo le anteprime di martedì e mercoledì sera, ora si inizia seriamente a giocare. Anche in fatto di stile. Infatti, ora bisogna sorprendere definitamente, ancor più della prima serata, la platea in sala e il pubblico a casa. Perché è facile fare un buon lavoro all’ouverture, ma è alla seconda che i duri inizia a giocare. Quindi diamo il via ai tacchi ancor più alti, ai metri e metri di tulle, alle paillettes (da dosare con moderazione), a qualche fantasia qua e là, e all’ironia, che non basta mai. Come sempre, noi siamo pronti a scrivere voti e commenti, dritti all’obiettivo, senza se e senza ma. Con una sola regola: premiare il/la più cool dell’Ariston.

AMADEUS

Non c’è due senza tre. E si ricomincia con gli smoking luccicanti di Gai Mattiolo. Qualcosa di nuovo? No? VOTO: 6

GIUSY FERRERI

La cantante veste un tailleur con cut-out sensuali sui lati. E tacchi altissimi. Il look convince. VOTO: 7 e mezzo

HIGHSNOB E HU

Sempre eleganti, in due abiti oversize. Dai colori in contrasto, ma maledettamente in attrazione. C’è grande complicità tra i due, non solo musicale. VOTO: 8 e mezzo

FABRIZIO MORO

L’abito è formale, ma occorre più energia e personalità per indossarlo al meglio. Nel complesso, buono. VOTO: 7

AKA7EVEN

Abito rosa pallido e camicia bianca. Un po’ dandy, un po’ rebel. Divertente. VOTO: 7 e mezzo

DRUSILLA FOER (primo look)

Si cambierà ben sette volte oltre a questa. Tutti i suoi abiti sono di sartoria (realizzati da una sarta di Firenze) e i gioielli “dichiaratamente falsi” (cit.) Come non amarla?! Lady snob è arrivata. VOTO: 9

MASSIMO RANIERI

Elegante e distinto. Forse la cravatta è un po’ troppo appariscente. E anni Ottanta. VOTO: 7

DARGEN D’AMICO

Gli occhiali da sole raggiungono anche l’orchestra e i coristi. Il suo look è scoppiettante: un mix di stampe multicolor ribelli. Forse troppo per l’Ariston. VOTO: 6 e mezzo

IRAMA

Utility man. Con mille tasche e mille personalità. Tra attitude shabby chic e visione futuristica. Da lodare il maxi anello sul dito. VOTO: 7

CESARE CREMONINI

Tornano i begli abiti di Giorgio Armani, che per il Festival di Sanremo sono perfetti. Metri e metri di velluto, con qualche luccichio. VOTO: 7/8

DITONELLAPIAGA

In Philosophy di Lorenzo Serafini, la cantante svela pizzo e pantalone maschile. VOTO: 7 e mezzo

RETTORE

C’è un non so che di America anni 80 in lei questa sera. Un look da Dolly Parton all’italiana. VOTO: 6/7