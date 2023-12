Roccella, la ministra della Famiglia…patriarcale

Ogni mattina, la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella si sveglia e sa che dovrà correre più veloce delle femministe brutte e cattive che vogliono la “mercificazione del corpo femminile” con l’utero in affitto, che pensano “purtroppo” l’aborto sia un diritto delle donne e che vogliono “negare l’identità femminile con lo schwa”. La ministra non ha vita facile; porta avanti un ideale di famiglia ben preciso, quello monogamo e patriarcale, che Fratelli d’Italia ha consacrato come modello di riferimento fin dai tempi della campagna elettorale. Ma è sola contro tanti detrattori incapaci di comprendere le sue battaglie. Portavoce del Family day, contraria alla legge sui Dico per il riconoscimento dei diritti alle coppie omosessuali, alla fecondazione assistita e, soprattutto, volto di spicco delle campagne Pro Vita per combattere il ricorso all’aborto, la ministra Roccella ogni giorno si sveglia e sa che dovrà correre più veloce delle donne che pensano di fare battaglie universali e invece aspettano che qualcuno spieghi loro come va il mondo.

È facile attaccare oggi la ministra Roccella, è facile prendersela con lei per qualche dichiarazione poco empatica col mondo femminile o con l’emancipazione e l’apertura per cui da decenni si combatte. In pochi forse sanno che il vero cuore che batte dentro quella ministra, apparentemente così dura e distante, è quello di una femminista vera. Ebbene si. Rocella in giovinezza ha sposato convintamente la causa del femminismo. Appena maggiorenne ha aderito al cosiddetto MLD (Movimento di Liberazione Della Donna), nato proprio nell’orbita del partito radicale. Fin dal suo primo congresso, nel 1971, l’MLD ha denunciato la “natura specifica dell’oppressione della donna a livello economico, psicologico e sessuale” e proposto disegni di legge per di stampo liberale per garantire l’aborto, liberalizzare gli anticoncezionali e istituire asili nido. Non dovesse bastare, nel 1975 ha curato la prima edizione di Aborto, facciamolo da noi, che tra le altre cose sosteneva il metodo Karman per l’interruzione di gravidanza.

Poi, in un precipitare di eventi a noi ignoto, in uno strano evolversi di pensieri, idee e convinzioni, qualcosa è cambiato per sempre. Per sempre? Poco più di un decennio dopo, Roccella abbandona i radicali e passa al fronte opposto. La sua trasformazione in una delle esponenti più convinte del conservatorismo cattolico italiano avviene negli anni Novanta, quando lascia la politica attiva e rinnega totalmente la sua militanza giovanile. Diventa un’esponente dei movimenti antiabortisti, demonizza la pillola abortiva RU486 definendola «un enorme inganno» e l’aborto come «il lato oscuro della maternità» e una «scorciatoia che non dovrebbe più esserci».