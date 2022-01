Le ultime dalla Rai: mentre a viale Mazzini si tifa per Draghi al Colle, Monica Maggioni cambia “faccia” al Tg1

In Rai Mario Draghi ha un tifoso d’eccezione: si tratta dell’amministratore delegato di viale Mazzini Carlo Fuortes. Secondo i soliti bene informati starebbe facendo il tifo per l’ascesa di super Mario al Colle. È convinto che se chi l’ha nominato al vertice della Rai salisse al Quirinale e quindi arrivasse un presidente del Consiglio maggiormente politicizzato non ci sarebbero ripercussioni sulla gestione aziendale e sul suo futuro a viale Mazzini. “D’altra parte”, spiegano dal settimo piano “la Rai è sempre molto attenta e sensibile ai desiderata del Quirinale”. Come dargli torto?

Aria di novità nel telegiornale della rete ammiraglia: Monica Maggioni sta cambiando “faccia” al Tg1: Elisa Anzaldo condurrà l’edizione delle 20 in sostituzione di Laura Chimenti. Successivamente rimarrà nella rotazione delle conduzioni delle 20 insieme a Giorgino, D’Aquino, Chimenti e Zucchini. Insomma, il Tg1 ha trovato un nuovo volto.

Partenza con il “botto” per Il Sorpasso, la trasmissione quotidiana di attualità condotta da Monica Setta partita il 10 gennaio su Isoradio -canale diretto da Angela Mariella- in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21. La prima settimana si è aperta con Elena Bonetti, la ministra per le Pari opportunità e la famiglia e si è chiusa, ca’ va sans dire, col capitano leghista Matteo Salvini che ha anticipato il decreto del governo di aiuto alle famiglie sui rincari e ha fatto il punto sul Quirinale subito dopo essere uscito dal vertice di centrodestra che ha designato (almeno per il momento) Silvio Berlusconi.