Invece di risolvere il problema Covid in maniera globale abbiamo globalizzato il problema

La pandemia è globale, ma le scelte politiche per arginarla restano locali. Questo è il problema. Ogni Nazione si muove in maniera autonoma, adottando diverse strategie per bloccare la diffusione del virus e il conseguente collasso della sanità e dell’economia.

Non abbiamo ancora capito che il problema, frutto della globalizzazione esasperata, va combattuto con le stesse armi che lo hanno causato: la diffusione capillare di un modello globale. E invece ci troviamo, dopo più di un anno, a inseguire un ritorno alla normalità in ordine sparso, ognuno con la propria strategia fallimentare, figlia di debolezze endemiche secolari, che ci allontanano dalla soluzione, svelando tutta la nostra inadeguatezza.

Nessuno si preoccupa, se non per mera propaganda autoreferenziale, di vedere oltre l’hortus conclusus dei confini nazionali, se non, addirittura, regionali. E così, quando all’inizio della pandemia gli stati asiatici affacciati sul Pacifico sfoderavano una gestione impeccabile del problema, nessuna delle democrazie occidentali ha pensatodi adottare le stesse misure vincenti e a colpi di politically correct sono state travolte una dopo l’altra dallo tsunami Covid-19.

Mentre la Corea del Sud e Taiwan applicavano una politica a tolleranza zero in merito alle disposizioni di gestione della pandemia, facendo registrare numeri di contagi e decessi a due cifre, in Europa e in America ci si interrogava sulla costituzionalità dell’obbligo di indossare le mascherine o di chiudere le frontiere, mentre la triste conta dei decessi e dei contagi raggiungeva picchi a quattro o cinque cifre.

Per salvaguardare il feticcio dei diritti acquisiti in secoli di battaglie, l’Occidente ha preferito tutelare le tanto strombazzate libertà individuali, in sfavore di regole severe che permettessero di arginare l’ondata pandemica, che ci ha poi travolto. Non abbiamo voluto prendere in considerazione gli esempi virtuosi che arrivavano dalla Corea del Sud, da Hong Kong o da Taiwan per contrastare il virus, ma abbiamo preferito impostare un modello occidentale, in difesa della privacy e delle libertà individuali, che si è poi rivelato fallimentare.

Ancora adesso, a distanza di più di un anno, ogni Stato procede in ordine sparso, ignorando i modelli vincenti di contrasto del virus adottati dalle altre Nazioni e dipende dalle scelte fatte in materia di ordinativi dei vaccini. Che, a dirla tutta, sembrano essere davvero risolutivi in Israele (ieri 171 nuovi contagi e 6 decessi) e nel Regno Unito (2900 contagi e 4 decessi), dove i vaccini vengono inoculati senza tregua, grazie ad accordi blindati o alla produzione nazionalizzata e soprattutto, grazie a un contemporaneo lockdown severo. Mentre risultano controproducenti nei paesi costretti a dipendere da consegne a singhiozzo, che influenzano in negativo, con i continui ritardi, i piani vaccinali.

