La Leopolda di Luciano Nobili tra calcetto, stadio e quella cena con Pardo di Dazn

Nel weekend si è tenuta la dodicesima edizione della Leopolda. Ha tenuto banco il caso Nordio: il ministro della Giustizia ha prima confermato e poco dopo disdetto la sua partecipazione alla kermesse renziana, durante la quale sarebbe dovuto intervenire sul tema dei dossieraggi. Secondo Matteo Renzi sarebbe stato fermato dalla premier in persona.

Ma il vero protagonista della due giorni è stato il pirotecnico Luciano Nobili. Il turborenziano consigliere regionale del Lazio, infatti, ha documentato con dovizia di particolari il fine settimana fiorentino.

Tra partite di calcetto con i “compagni” di Italia Viva, il pareggio al cardiopalma della sua Roma vissuta in Tribuna d’onore al Franchi (il calendario della Serie A ha voluto premiare Lucianone prevedendo Fiorentina-Roma proprio nei giorni della Leopolda), per finire con una cena con il telecronista Dazn Pierluigi Pardo in cui siamo certi si saranno affrontati tutti i temi di strettissima attualità dello scenario politico nazionale e internazionale.

Insomma, un contributo decisivo al dibattito politico italiano. La frenetica attività di Nobili è stata doviziosamente documentata da foto e video che il prode dirigente renziano e i suoi amici hanno postato e inviato con grande vanto a decine di chat sul sottofondo di “Le porti un Lucianone a Firenze”, parafrasando la celebre canzone di Odoardo Spadaro.