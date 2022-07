L’ipocrisia di chi è contro l’aborto ma se ne frega dei bambini (di A. Stille)

La decisione della Corte Suprema di revocare il diritto all’aborto ha dato la sensazione che negli Stati Uniti sia stato raggiunto – o già superato – un punto di svolta. La fiducia degli americani nella Corte è scesa ai minimi storici: solo il 25% della popolazione ne ha stima, un dato dimezzato rispetto a vent’anni fa.

Per la maggior parte dei cittadini si tratta chiaramente di un organo politico, che favorisce il Partito Repubblicano e le questioni conservatrici in generale. Del resto, ci sono molte ragioni per essere scettici nei confronti della Corte Suprema. Samuel Alito, il giudice fervente cattolico che ha scritto il parere sull’aborto, scrive in modo commovente a proposito della vita del feto in utero ma mostra poco o nessun interesse per l’impatto che la sua decisione ha sulla vita delle donne e dei loro bambini. Non è compito della Corte, scrive, valutare «l’effetto del diritto all’aborto sulla società e in particolare sulla vita delle donne».

Alito e i fautori del «diritto alla vita» non mostrano interesse neppure per la vita di quegli stessi bambini, una volta nati. Come emerso da uno studio, i quattordici Stati americani con le leggi più restrittive sull’aborto hanno i record peggiori per quanto riguarda il benessere delle donne, dei bambini e delle famiglie. Guidano le classifiche nazionali sulla mortalità infantile e la morte delle madri durante il parto. Hanno scarsi livelli di assistenza sanitaria e strutture per l’infanzia, pochi programmi per aiutare le donne costrette a crescere bambini che non volevano.