Io, sopravvissuto al disastro di Fukushima, vi racconto come quel terremoto ha cambiato la mia vita

Era una tranquilla giornata primaverile quando all’improvviso sentii una scossa di terremoto. Vivevo in Giappone da più di 15 anni, per cui quasi non la notai. Poi venne la scossa principale, quella che cambiò il corso della mia vita.

Erano le 14:46 ora locale dell’11 marzo 2011 quando una scossa di magnitudo 9 con epicentro a 40 kilometri dalla costa nordorientale del Giappone, nelle vicinanze della città costiera di Sendai scosse la terra ed il mare in maniera terrificante provocando uno tsunami con onde alte più di 10 metri che spazzò la costa del Giappone provocando oltre 15.000 morti e circa 3.000 dispersi ed un incidente nucleare paragonabile solo a Chernobyl, le cui conseguenze non saranno chiare per ancora molti anni.

Io mi trovavo con la famiglia nella campagna di Isesaki, un’anonima cittadina a circa 100 kilometri nordovest di Tokyo e 300 kilometri a sud di Sendai. Mia moglie era andata a sostenere un esame all’università ed io ero pigramente accoccolato su un tatami della nostra stanza d’albergo giocherellando con nostra figlia di 18 mesi.

Ero abituato ai terremoti, o almeno così credevo, tanto che non feci molto caso al primo scossone. Al secondo, vidi la stanza tremare, come in un film. Istintivamente cercai un tavolo per ripararmi, come mi avevano insegnato le innumerevoli esercitazioni a cui avevo partecipato. Era un albergo in stile giapponese, con tavoli bassi e senza sedie. Mentre cercavo di fare mente locale, misi mia figlia sotto il tavolino e afferrai le chiavi della macchina ed il portafogli, anche questi messi in posizioni strategica come raccomandato dai manuali di emergenza.

Manuali che ti dicono anche di non uscire durante il terremoto per non essere colpito da calcinacci; manuali che ti dicono tante cose che in quei momenti ricordi automaticamente, senza neanche pensarci. Mi muovevo come un automa. Sapevo quello che dovevo fare, era l’istinto di sopravvivenza a guidarmi.

Ebbi un attimo di lucidità e presi in braccio la bambina che piangeva e urlava per lo spavento per cercare calmarla mentre mi mettevo sotto la soglia di una porta in attesa che finisse tutto. E mentre vedevo i quadri staccarsi dai muri e la televisione cadere per terra, vidi la mia vita che mi scorreva davanti agli occhi come in un film. Ero sicuro che sarei morto.

Poi improvvisamente tutto si ferma. Un silenzio assordante invade la stanza e la mia testa. Respiro piano piano come per non rompere un equilibrio fragile che aspetta solo il battito d’ali di una farfalla per spezzarsi. Attendo che ci sia una scossa di assestamento. Ne accadono diverse prima di avere il coraggio di raccogliere le cose di mia figlia e uscire dall’albergo.

Arrivato alla macchina provo a chiamare mia moglie, ma i telefoni non funzionano. Allora mi reco al campus dell’università dove la trovo al punto di raccolta di emergenza.

Non saprei dire quanto sia durato il terremoto. Un’eternità sicuramente, pensai.