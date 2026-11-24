L’assenza dell’Europa, ma anche dell’Onu, al tavolo di Shenzhen ha dei colpevoli: il nazionalismo, i ritardi e le paure della maggioranza degli attuali leader europei.

Il nazionalismo è tornato e gli antieuropeisti sono al potere o condizionano gran parte dei governi europei. Queste pulsioni sovraniste della nuova destra si sono alleate con lo storico gruppo dei Paesi cosiddetti “frugali”, che hanno sempre contrastato l’integrazione e gli investimenti. Questa alleanza, ora fortissima, vuole tornare indietro e colpire l’Europa, indebolendola.

È questo il motivo del massacro del bilancio di previsione, che umilia qualsiasi prospettiva di sviluppo e integrazione. Se l’Europa in questi anni spesso non c’è, non è un caso: il motivo è che questi governi non la vogliono. L’ipotesi del Consiglio prevede 180 miliardi di tagli rispetto a una proposta già insufficiente della Commissione. È questo il segnale più chiaro di tale aggressione.

Nelle istituzioni dell’Unione, chi crede nell’Europa è ormai impegnato ogni giorno in una sorta di nuova resistenza contro il rischio di un definitivo passo indietro. Non si è ancora compreso che, per invertire la tendenza, occorre cambiare l’equilibrio politico nei governi nazionali.

Ciò carica di una responsabilità ancora più grande l’alleanza italiana che si sta costruendo. Dobbiamo vincere per riprendere il cammino e costruire un’altra Europa: coraggiosa, che anche attraverso il debito comune investa nell’innovazione, nel digitale, nell’IA e nell’energia; che rinnovi la coesione sociale e rilanci le politiche agricole a difesa della terra e della vita. Occorre inoltre rilanciare le cooperazioni rafforzate e ridiscutere i criteri del diritto di veto per costruire una vera politica estera e di difesa comune.

La destra usa i limiti dell’Europa per distruggerla, ma questo condanna gli europei al declino e alla guerra. Per questo non arretreremo di un millimetro nel nostro impegno, a cominciare dalla battaglia sul bilancio di previsione e dal rilancio di un nuovo europeismo. Solo così si può credibilmente dare una risposta vera alle milioni di persone che da mesi riempiono le piazze in tutta Europa a cominciare dai giovani vittime incolpevoli di un modello di sviluppo che nega un futuro degno. Il nazionalismo di questa nuova destra il futuro lo nega perché nessuna democrazia nazionale è più in grado, da sola, di dare risposte adeguate. Solo un’Europa nuova può ridare questa speranza.