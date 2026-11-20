Litio, cobalto e terre rare, certo, ma anche risorse meno visibili e altrettanto scarse, tra cui cibo sano, reti, competenze, rispetto. Il futuro, come ogni materia prima, non basta averlo nel sottosuolo

Per decenni l’Europa ha pensato al futuro come a una questione di tempo, e cioè come se bastasse aspettarlo, al limite inseguirlo.

Oggi scopre invece che il domani è caratterizzato, innanzitutto, dalle materie prime. Litio, cobalto e terre rare, certo, ma anche risorse meno visibili e altrettanto scarse tra cui cibo sano, reti, competenze, rispetto.

Questo numero mette in fila queste risorse poiché è sulla loro immediata disponibilità che si deciderà il prossimo decennio.

La prima fra queste risorse è la più quotidiana. Mangiare bene sta diventando un privilegio di reddito. La dieta mediterranea, che l’Unesco ha riconosciuto patrimonio immateriale dell’umanità, è sempre meno alla portata delle famiglie che ne avrebbero più bisogno. È una disuguaglianza che oggi non compare in alcun bilancio, ma che domani peserà su quello della sanità.

La seconda è geopolitica. Pechino controlla circa nove decimi della raffinazione mondiale delle terre rare; Bruxelles si è impegnata a trasformare in Europa, entro il 2030, almeno il 40 per cento delle materie prime strategiche che consuma. Un inizio, senz’altro. Ma sino a quando quell’obiettivo resterà sulla carta, l’autonomia strategica evocata in ogni vertice sarà essa stessa una terra rara, e la transizione verde una nuova dipendenza.

L’Italia ha alcune carte da giocare in questo senso: l’Africa, banco di prova più ambizioso della nostra politica estera, è una di queste; e anche il Mezzogiorno, che può esportare imprese e prodotti.

Poi ci sono gli Usa. Il voto di midterm ha portato al Senato tre figure che raccontiamo da vicino – James Talarico in Texas, Abdul El-Sayed in Michigan, Jon Ossoff, riconfermato in Georgia – e ha ridisegnato almeno in parte gli equilibri interni di Washington. La lezione per Roma e Bruxelles prescinde dal colore delle maggioranze, chi affida ad altri la propria sicurezza energetica, tecnologica e militare si condanna a inseguire gli umori di un elettorato che non vota per noi.

Le altre materie prime si chiamano infrastrutture e conoscenza. Il decennio che abbiamo davanti sarà un unico grande cantiere – energia, acqua, fibra, ambiente – e richiederà capitali che nessun bilancio pubblico può sostenere da solo. Richiederà cittadini capaci di interpretare il presente e di capire il mondo intorno a loro: l’alfabetizzazione finanziaria è ormai una forma di cittadinanza, come un secolo fa lo era saper leggere e scrivere.

Infine, la risorsa più urgente e ancora più scarsa di tutte. In vista del 25 novembre, il nostro speciale sulla violenza di genere parte da una constatazione scomoda: dietro troppi femminicidi c’è un’educazione sentimentale mai avvenuta. Emozioni non riconosciute, dipendenze scambiate per amore, una parità proclamata e non praticata. Anche questa è un’infrastruttura: forse la più trascurata.

Il futuro, come ogni materia prima, non basta averlo nel sottosuolo. Bisogna saperlo estrarre, raffinare, distribuire. È su questo, più che sulle previsioni, che si misura una classe dirigente. E una società.