C’è una parola che ormai domina le ricerche sul web quando si va a caccia di informazioni su una città da visitare o una cucina da provare, e questa parola è “autentico”. Mentre gli utenti pianificano meticolosamente i loro programmi, quante volte cercano dove mangiare il piatto più “autentico”? Quante volte cercano lo scorcio, il quartiere, l’esperienza più “autentica” di una certa città, quella che fanno solamente i “locals”? D’altronde, sempre più persone quando viaggiano non amano sentirsi dei turisti, ma dei “viaggiatori”, persone totalmente immerse nel tessuto locale che, liquidati rapidamente i monumenti, vogliono bere un bicchiere dove lo bevono gli abitanti del luogo, mangiare cibo, vivere i quartieri così come fa chi in quella città è nato, vive e lavora.

E sia chiaro, sono ambizioni non solo legittime, ma anche condivisibili, solo che voler essere qualcosa di diverso dallo stereotipo del turista con marsupio, cappellino da pescatore e guida turistica in mano è uno stile, ma non un meccanismo che contrasta il crescente overtourism. La ricerca dell’autenticità ha creato infatti un paradosso, per cui quei tanto ricercati luoghi autentici, quelle chicche nascoste non sono diventate altro che alcune delle voci che campeggiano in apposite sezioni delle guide turistiche e dei siti per scoprire le città. E così il buco della serratura dell’Aventino è adesso sede di una lunga fila per l’insolita visuale sul Cupolone di San Pietro, la colorata Rue Cremieux di Parigi, un tempo nascosta, è popolata di turisti in cerca della foto più instagrammabile, osterie più autentiche e tradizionali possibili sono precedute da una fila di ore per mangiare la “vera” carbonara (come se le ricette fossero codificate per legge!) o lo street food tipico della città, introvabile altrove. A questo punto, se ciò che dovrebbe essere autentico è costellato da presenze che non conoscono la lingua del posto e vede un aumento di negozi e attività legati ai nuovi flussi, allora forse quel posto non è più tanto autentico.

È allora così che la ricerca dell’autenticità altro non è diventato che un meccanismo che si autoalimenta e che molto spesso non fa che promuovere nuove attrazioni che saranno così bersagliate dagli stessi problemi di overtourism che affliggono i monumenti più importanti. Di conseguenza, turisti e viaggiatori che vorranno trovare un’esperienza ancora più autentica dovranno andare negli anfratti più nascosti del web ed entrare in contatto con i veri, o meglio, gli “autentici” abitanti del luogo, per farsi dare chicche ancora più esclusive. Col risultato che nel giro di qualche anno, la geografia del turismo potrebbe coinvolgere anche i nuovi posti.

Ma dietro questa ricerca di autenticità c’è forse un meccanismo più ampio della società moderna che non è estraneo nemmeno al modo in cui viaggiamo: la cosiddetta Fomo, “fear of missing out”, una paura di restare esclusi da quelle che sono le grandi tendenze del momento. Dietro l’overtourism, infatti, non c’è solo un generico aumento del numero di persone, ma anche un modo di vivere la società, oggi, in cui la tanto ricercata autenticità finisce per essere solo un’altra forma di apparenza.