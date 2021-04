Bernie Madoff e lo schema Ponzi: muore a 82 anni il più grande truffatore della storia americana

Bernie Madoff, l’uomo condannato a 150 anni di carcere per aver ideato la più grande frode finanziaria nella storia degli Stati Uniti, è morto in un carcere federale a 82 anni. Lo ha riportato l’agenzia Associated Press, citando un parente dell’uomo condannato nel 2009 per aver orchestrato uno “schema Ponzi” che ha sottratto ai suoi clienti fino a 65 miliardi di dollari.

Madoff è morto per cause naturali nel Centro medico federale a Butner, Carolina del Nord, dove secondo il suo avvocato era ricoverato per una malattia terminale ai reni.

Per decenni Madoff, uno degli uomini più in vista di Wall Street, ha pagato i rendimenti promessi a decine di migliaia di clienti della Bernard L. Madoff Investment Securities direttamente con i fondi dei clienti precedenti, una truffa che prende il nome di schema Ponzi, in onore del leggendario truffatore italiano Carlo Ponzi.

A partire dagli anni ’70, l’ex presidente del Nasdaq è arrivato a truffare 37mila persone in 136 paesi prima della crisi finanziaria del 2008 e al suo arresto a dicembre dello stesso anno, dopo essere stato tradito dai suoi stessi figli. Tra le vittime più note di Madoff figurano il regista Steven Spielberg, l’attore Kevin Bacon e il premio Nobel per la pace Elie Wiesel.

A marzo 2009, Madoff si è dichiarato colpevole di 11 reati federali ed è stato condannato alla pena massima di 150 anni e alla restituzione di 170 miliardi di dollari frode finanziaria, affermando e di essere “profondamente dispiaciuto” e di vergognarsi.

A febbraio dell’anno scorso aveva chiesto la scarcerazione anticipata, affermando di avere meno di 18 mesi di vita.

