Venerdì 3 luglio si terrà nella sede di Regione Lombardia l’iniziativa del Pd “Lombardia: un’altra sanità per vivere sicuri”, con la partecipazione del Segretario nazionale Nicola Zingaretti, dell’ex ministra alla Salute Beatrice Lorenzin, della sottosegretaria Sandra Zampa, del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, del segretario regionale Vinicio Peluffo, del capogruppo in Regione Fabio Pizzul, insieme a consiglieri regionali, parlamentari ed altri esponenti Dem,

Parteciperanno all’evento anche noti esperti della materia quali Walter Ricciardi, Giuseppe Remuzzi, Roberta Siliquini, Giuseppe Ippolito e Massimo Galli.

“Lombardia: un’altra sanità per vivere sicuri” avrà luogo dalle ore 17.30 alle ore 19.00, nella Sala Pirelli in Palazzo Pirelli, via Filzi 22, Milano. Lo si potrà seguire in in diretta Facebook dalle pagine del PD lombardo e del Gruppo PD in Regione Lombardia.

Dalle 19.15 si svolgeranno quattro gruppi di lavoro dedicati alle modifiche da apportare al sistema sanitario, ai quali si può partecipare, sempre in conference call, previa iscrizione all’indirizzo nella locandina qui sotto.

