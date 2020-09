Unitre Milano riparte in sicurezza, con corsi sia in presenza che online

Al via i Corsi 2020-2021 di Unitre Milano, con attività sia in presenza, sia online

Unitre Milano riparte il 5 ottobre in presenza nella sede di Via Ariberto 11 a Milano – totalmente sanificata secondo le regole vigenti post-pandemia e con un cospicuo numero di attività on line fruibili in tutt’Italia.

Unitre Milano è una “comunità del sapere”, libera e indipendente da qualsiasi interesse o potere (economico, politico, confessionale o missionario), di carattere universitario che – grazie all’attività del proprio management, dei propri docenti (professori universitari, professionisti ed esperti delle varie materie) e dei propri partners – consente a tutti gli iscritti , con una quota associativa 2020-2021 molto contenuta (290,00 Euro nuove adesioni; 270,00 Euro rinnovi), la fruizione di una ampia serie di opportunità culturali, formative e di servizi di elevata qualità.

Per l’attività in presenza a Milano occorre accedere al sito di Unitre, dove è consultabile l’orario delle lezioni in presenza, e procedere con l’iscrizione. I numeri dei posti per ogni aula sono limitati dal distanziamento pertanto chi si reca fisicamente in Segreteria dovrà attenersi alle indicazioni previste dalla normativa vigente (non accedere se si ha febbre – utilizzare la mascherina – attendere in fila distanziati il proprio turno – mantenere almeno un metro di distanza dal vicino – evitare abbracci e strette di mano).

Per le attività on line fruibili in tutt’Italia e costantemente aggiornate ed integrate bisogna consultare il sito unitremilano.education dove è possibile trovare l’orario delle lezioni on line e l’indicazione di tutte le altre attività fruibili. L’iscrizione ai corsi on line e la possibilità di partecipare alle varie attività presenti in unitremilano.education potrà essere effettuata direttamente on line.

