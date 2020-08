“Together Again, safely apart”: Stella Artois rilancia gli aperitivi sul Naviglio

Milano riparte sicura all’ora dell’aperitivo: Stella Artois presenta “Together Again, safely apart”

Il prossimo 1° settembre il popolare brand del beverage inaugurerà un’esclusiva chiatta sul Naviglio Grande, dove sarà possibile ammirare una geniale opera di street art ideata per favorire il distanziamento sociale realizzata da Studio Number One, l’agenzia creativa fondata da Shepard Fairey.

L’estate sta per giungere al termine e per ciascuno di noi è tempo di rientrare dalle vacanze, dopo un periodo davvero particolare come quello appena trascorso. Per continuare a mantenere anche in città le buone abitudini che fanno stare bene e che hanno consentito di vivere momenti unici – come godersi una birra con gli amici – Stella Artois presenta un progetto speciale che verrà inaugurato il prossimo 1° settembre: Together Again, safely apart, ideato in collaborazione con Studio Number One, per promuovere in modo innovativo e attraverso la street art il distanziamento sociale nei bar.

L’iniziativa – che proseguirà per tutto il mese di settembre – prevede un’esclusiva chiatta Stella Artois collocata in Ripa di Porta Ticinese 61, cuore della movida milanese, dove per rendere ancora più esclusiva e sicura l’esperienza sarà presente un’opera di street art realizzata sul pavimento della location.

Quest’ultima è il frutto del lavoro del team creativo di fama mondiale dello Studio Number One, fondato dall’artista Shepard Fairey, noto in tutto il mondo per avere creato “Hope”, il poster che ritraeva Barack Obama e che lo ha rappresentato durante tutto il corso della campagna elettorale del 2008.

Aree ben definite per ogni gruppo di amici – tracciate con colori brillanti e contrastanti – e linee fluide in grado di dividere lo spazio e guidare il flusso delle persone saranno gli elementi che consentiranno di raggiungere l’obiettivo primario dell’opera: favorire il distanziamento sociale in modo meno invasivo rispetto alle tradizionali barriere.

Grazie a questa unica iniziativa, Stella Artois e Studio Number One uniscono le proprie forze e il proprio impegno per offrire alle persone un’occasione preziosa di vivere la vita e assaporarne al massimo i momenti positivi. L’opera di street art avrà, infatti, come soggetto principale il volto rassicurante di una donna: quasi un invito a prendersi una pausa, gustando una birra in modo del tutto sicuro. L’accesso alla chiatta sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima di 40 persone (per prenotazioni: https://www.stellaartois.com/DiNuovoInsieme). Qui sarà possibile gustare una birra Stella Artois e trascorrere del tempo di qualità in uno dei luoghi più iconici di Milano.

Inoltre, scattando una foto che ritragga almeno una parte dell’opera di street art e condividendola sui social (con gli hashtag ufficiali #DiNuovoInsieme e #LoStileArtois) sarà possibile ottenere un calice in omaggio, per poter assaporare Stella Artois anche a casa. La gestione dello spazio verrà affidata a quattro locali partner, che si alterneranno durante tutto il mese di settembre: Canaletto Bistrot, Sugar, ZOG, ElitaBAR.

Stella Artois si fa così portavoce di un messaggio importante per i consumatori e per i distributori, garantendo, grazie al supporto dell’arte e del design, la sicurezza nei momenti di riconnessione e divertimento offerti dal rito della birra.

