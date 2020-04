L’edizione 2020 di STEMintheCity completamente online. L’assessora Cocco: “Il digitale fondamentale per programmare il futuro”

L’emergenza sanitaria sollecita un cambio di format per la quarta edizione di STEMintheCity, iniziativa promossa dal Comune di Milano al fine di favorire la diffusione delle discipline tecnico-scientifiche e delle nuove tecnologie digitali nei confronti delle giovani generazioni, con un’attenzione particolare per bambine e ragazze, che spesso scartano queste tematiche per via dei pregiudizi culturali.

Il progetto evolve in una piattaforma digitale, steminthecity.eu, che sarà lanciata giovedì 30 aprile dalle ore 17.00 alle 19.00, con l’evento in diretta streaming STEM GENERATION: Sosteniamo il Futuro! su www.steminthecity.eu

Aperto dal sindaco Giuseppe Sala, l’evento vedrà numerosi interventi tra cui quelli di Paola Bonomo (Consigliere indipendente e Business Angel), Ilaria Capua (Scienziata e virologa), Mariya Gabriel (Commissario europeo), Giovanna Iannantuoni (Rettrice Università degli Studi Milano – Bicocca), Paola Mascaro (Presidente Valore D) e Ferruccio Resta (Presidente CRUI).

Durante l’evento live si analizzeranno i principali ambiti della società, dall’istruzione al lavoro, dove scienza e tecnologia stanno contribuendo – e contribuiranno sempre più – a offrire supporto per la ripresa del nostro Paese e per il futuro di tutti noi, soprattutto dei nostri giovani. Roberta Cocco, Assessora alla Trasformazione digitale e ai Servizi civici del Comune di Milano, spiega: “In un momento storico in cui il mondo ascolta con sempre più fiducia donne e uomini di scienza, le discipline STEM sono fondamentali per fornire risposte concrete a questa emergenza”.

“Il Comune di Milano trasforma STEMintheCity in un progetto completamente digitale per offrire uno spazio virtuale ancora più ampio e permettere ai ragazzi, e soprattutto alle ragazze, la possibilità di accedere a distanza, da qualsiasi luogo si trovino, a contenuti di qualità, offrendo suggestioni per approfondire le conoscenze tecnico scientifiche ed essere protagonisti del grande cambiamento che li attende”.

“L’evento live del 30 aprile sarà un momento di riflessione a più voci. Abbiamo coinvolto donne e uomini che in questo momento stanno dando un importante contributo mettendo a fattor comune le loro competenze all’interno delle istituzioni, del mondo della scienza, della formazione e del lavoro, per aiutarci a comprendere come affrontare le criticità e a definire il nostro domani”.

