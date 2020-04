SO.GE.MI: Roberto Lion è il nuovo Direttore Generale

Roberto Lion è il nuovo Direttore Generale di SO.GE.MI., con decorrenza dal 2 aprile.

Classe 1965 e una Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Roberto Lion è stato alla guida di HDS – Holding Dei Sapori, dal 2018 ad oggi e precedentemente dal 2015 al 2017, riorganizzandola e riportandola tra le protagoniste del mercato food service.

Dal 2006 ad oggi ha ricoperto diversi ruoli nella direzione e gestione di società nel mondo alimentare. E’ stato consigliere d’amministrazione di ICA FOODS, Direttore Generale del Gruppo Pellegrini e General Manager Galbani nel gruppo Lactalis.

Roberto Lion affianca il Presidente Ferrero nel piano di sviluppo della Società con l’obiettivo di portare il Mercato di Milano a rappresentare uno dei più importanti HUB agroalimentari europei in grado di competere con i mercati di Parigi, Madrid e Barcellona.

Il piano di sviluppo prevede nel prossimo triennio un investimento di oltre 100 milioni di euro, finalizzato alla riqualificazione dell’infrastruttura mercatale, e una significativa crescita del volume d’affari.

SO.GE.M.I. – Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano – è la Società per Azioni che, per conto del Comune di Milano, gestisce tutti i mercati agroalimentari all’ingrosso della Città, garantendone il funzionamento tramite l’erogazione di qualificati servizi atti a supportare le attività commerciali svolte dagli operatori.

Potrebbero interessarti Spazio Teatro 89: il “biglietto sospeso” per riportare arte e cultura in periferia Dai pannolini alle mascherine made in Lombardia: Fippi ne realizza 900.000 al giorno EICMA 2020: confermato l’appuntamento di novembre alla Fiera di Milano-Rho

Foody – Mercato Agroalimentare Milano (SO.GE.MI):

Il Mercato Agroalimentare di Milano – con i Mercati Ortofrutticolo, ittico, Floricolo e Carni – rappresenta uno dei più importanti mercati all’ingrosso in Europa. Oltre un miliardo di euro di prodotti agroalimentari scambiati all’anno, un milione di tonnellate, oltre 400 aziende, 166 grossisti, 100 produttori agricoli, 11.000 clienti all’ingrosso, 650.000 mq di superficie totale, 80.000 mq di superficie commerciale a 2,4 km al centro della città.

Missione di Foody è assicurare qualità, freschezza dei prodotti, convenienza dei prezzi, profondità di assortimento e sicurezza in un sistema sempre più moderno e innovativo. Oggi il Mercato infatti è al centro di un importante progetto di riqualificazione che lo vedrà trasformato in un vero hub del Food e del Made in Italy, con l’obiettivo di diventare punto di riferimento per la filiera nazionale e internazionale attraverso servizi innovativi a vantaggio degli operatori e dei consumatori in grado di offrire risposte a nuove utenze, alla distribuzione organizzata e alla creazione di spazi tecnologicamente attrezzati destinati alla conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti.