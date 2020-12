Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parteciperà a “Così lontani, così vicini”, lo speciale natalizio condotto da Lorenzo Zacchetti per la sera del 24 dicembre, in onda dalle 18.00 alle 20.00 su Radio Lombardia (FM 100.3), in streaming su radiolombardia.it e sul canale televisivo 626 del digitale terrestre.

“Sono particolarmente contento del fatto che il Presidente Fontana abbia accettato l’invito, nonostante le critiche che proprio dalle pagine di TPI non ho mai fatto mancare a Regione Lombardia nel corso della crisi Covid-19″, spiega Lorenzo Zacchetti. “Il diritto/dovere di critica è fondamentale, ma in occasione del Natale ci siamo trovati d’accordo sul fatto che fosse necessario abbassare i toni e provare insieme a rendere un po’ più serene le feste delle tante famiglie lombarde che sono state toccate dal dramma del Coronavirus”.

“Oltre ai provvedimenti che limitano la libertà di movimento per ragioni di prevenzione, dobbiamo appunto tenere conto del fatto che tante famiglie sono state toccate direttamente dalla pandemia, sia con persone che si sono ammalate, sia attraverso la perdita del lavoro o degli investimenti fatti sulla propria attività”, aggiunge il direttore dell’emittente meneghina Luca Levati.

L’elenco degli ospiti che si uniranno a Levati e Zacchetti nel corso della trasmissione è decisamente lungo e prestigioso. Ci saranno anche i giornalisti Matteo Cruccu ed Elisabetta Andreis (Il Corriere della Sera), Claudio Jampaglia (Radio Popolare), Simona Arrigoni (7 Gold), Adriana Santacroce (Telenova), Angelo Perrino (direttore di Affari Italiani) e Jacopo Tondelli (direttore de Gli Stati Generali).

Tra i comunicatori parteciperanno Gianluigi Bonanomi e Andrea Fontana, autentici “guru” dello storytelling. A rappresentare i numerosi artisti milanesi saranno la fotografa Elena Galimberti, nota per i suoi ritratti della metropoli, nonché il musicista Ricky Gianco e il gruppo dei Delta V.

Insieme a Fontana, non potevano mancare i rappresentanti politici, con la Vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, la parlamentare Lisa Noja (anche delegata del Sindaco Beppe Sala per la disabilità), il delegato per le periferie Mirko Mazzali, la consigliera comunale Elena Buscemi, il consigliere del Municipio 1 Lorenzo Pacini e Nadira Haraigue, che nella segreteria metropolitana del Pd si occupa di argomenti di stretta attualità quali ambiente ed energia.

A tutte e tutti, comunque, sarà richiesto di mostrare l’aspetto meno noto al grande pubblico, puntando sulla spensieratezza. Si cercherà infatti di individuare quali aspetti di questo 2020 così sofferto si possono salvare in quanto positivi – e non sarà facile! – e ad ogni ospite sarà chiesto di rivolgere un augurio speciale a una persona che lo ha meritato in modo particolare, attraverso una canzone scelta per l’occasione.

Potrebbero interessarti Covid, Galli guida uno studio epidemiologico sulle case popolari Aler di San Siro Il film “La prima onda – Milano al tempo del Covid 19” su Rai Cinema Channel fino al 19 gennaio Milano, Vigilia di Natale: Glovo prepara un cenone speciale per medici e infermieri del Sacco