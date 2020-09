Ha preso il via la call for ideas di “MCE 4×4” rivolta alle startup innovative, con l’obiettivo di individuare progetti e tecnologie in grado di rispondere alle nuove esigenze determinate dall’emergenza Covid-19 nel campo della mobilità.

L’iniziativa rientra nell’ambito della quinta edizione di “MCE 4×4”, l’appuntamento di Assolombarda e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che si terrà il prossimo 23 novembre in modalità completamente digitale. La manifestazione, un punto di riferimento per l’innovazione nella mobilità, ha come obiettivo quello di analizzare il futuro del settore e favorire l’incontro, la contaminazione di idee e la creazione di partnership e opportunità di business tra imprese e startup.

“Dopo il successo della scorsa edizione di MCE 4×4, che aveva visto aderire alla call for ideas 125 startup provenienti da tutta Italia, anche quest’anno siamo pronti a offrire il nostro contributo all’innovazione nell’ambito della mobilità, con una particolare attenzione alle nuove esigenze determinate dal Covid-19” – ha dichiarato Stefano Venturi, Vicepresidente di Assolombarda con delega Attrazione Investimenti, Competitività Territoriale, Infrastrutture per la Logistica e Trasporti, Startup e Presidente e Amministratore Delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia. “Infatti, i cambiamenti in atto dovuti alla pandemia determineranno un punto di rottura con il passato che avrà delle inevitabili ricadute anche sui modelli organizzativi e la mobilità. In questo contesto, le nuove tecnologie e le innovazioni di business sviluppati dalle startup saranno fondamentali per rispondere alle nuove sfide che ci aspettano”.

“Milano deve diventare un laboratorio di sviluppo per la progettazione di una nuova mobilità che vada nella direzione di un’economia più smart e sostenibile, a misura di uomo e ambiente – ha dichiarato Carlo Edoardo Valli, Vicepresidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi –. La mobilità rappresenta infatti un asset strategico per la competitività delle imprese, per la capacità attrattiva dei territori e per l’organizzazione del lavoro. Una mobilità che deve essere costruita in maniera intelligente e lungimirante, come ci insegnano anche i cambiamenti improvvisi e radicali che stiamo vivendo. Con questa nuova edizione della Mobility Conference vogliamo dare un contributo per creare fin da oggi la mobilità del futuro.”

Per partecipare alla call c’è tempo fino al 15 ottobre. Le 16 migliori startup, selezionate grazie alla collaborazione di Nuvolab in qualità di venture accelerator, avranno così l’occasione di diventare protagoniste di “MCE 4X4” e, nell’ambito dei diversi appuntamenti virtuali previsti (Digital Tandem Meeting e Digital Business Speed Date), di incontrare le imprese più autorevoli del settore e altre start up per fare business e presentare il proprio progetto, servizio o modello di business innovativo. Proprio grazie a “MCE 4×4”, nelle passate edizioni ogni startup partecipante all’evento ha stipulato una media di 2 accordi con le imprese.

