Via ai tamponi nel “drive through” realizzato da Esercito e Areu a Milano

Come anticipato da TPI nei giorni scorsi, è pronto a partire il nuovo drive through di via Novara a Milano, dove sarà possibile effettuare i tamponi grazie all’intervento dell’Esercito, che lavora in collaborazione con Areu. Il Sindaco Giuseppe Sala scrive su Facebook che “è di vitale importanza alleggerire il lavoro delle strutture ospedaliere, offrendo nuovi spazi in cui effettuare tamponi e valutare i casi meno gravi”.

Allo scopo, strutture analoghe sono in fase di realizzazione anche presso il Parco Romolo e a Linate. Quella di via Novara sorge in un’area già indicata per il temporaneo ricollocamento del tendone dove attualmente si ritrovano gli islamici di Milano, accanto al Palasharp, dove sono previsti lavori di riqualificazione. Presso il punto sanitario realizzato in via Novara non solo si effettueranno i tamponi, ma verranno anche trattati – direttamente sulle ambulanze – i pazienti classificati in codice verde dalla centrale operativa del 118, alleggerendo così la pressione sui pronto soccorso. Di fronte all’ospedale San Carlo, il più vicino a via Novara, negli ultimi giorni si sono formate file estremamente lunghe di auto in attesa di entrare nella zona drive through, con code che arrivavano fino al centro sportivo Kennedy, di via Olivieri.

