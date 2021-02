Milano, intitolato un giardino a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello

Essendo trascorsi i dieci anni dalla morte che la legge prevede come intervallo minimo per l’intitolazione, porterà il loro nome un’area verde del Quartiere Adriano (nel Municipio 2) che si trova all’incrocio tra la via intitolata a Ugo Tognazzi, che fu loro grande amico, e un giardino intitolato a Franca Rame.

Sposatisi nel 1962, Vianello e Mondaini hanno formato una delle coppie più celebri della storia della televisione: da Il Giocondo a Canzonissima sono poi approdati negli anni Ottanta sulle reti dell’allora Fininvest, dove è nata la sit-com Casa Vianello e dove sono rimasti fino al termine della loro lunga carriera artistica.

L’intitolazione del giardino nel Quartiere Adriano fa seguito all’iscrizione della coppia al Famedio del Cimitero Monumentale, dedicato ai cittadini illustri di Milano.

Raimondo Vianello, nato a Roma e mancato all’età di 87 anni, è stato tumulato nella tomba di famiglia al cimitero Verano.

Sandra Mondaini, nata a Milano e mancata a soli cinque mesi di distanza dal marito, per sua espressa volontà invece riposa nel cimitero milanese di Lambrate, accanto a sua madre.

